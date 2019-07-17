El Chapo için Karar: Ömür Boyu Hapis

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman, ABD’de bir hapishanede ömür boyu hapse mahkum edildi. Guzman’ın yargılanmasına beş ay önce başlanmış, 62 yaşındaki Guzman, 12 Şubat'ta suçlandığı on ayrı iddianın tamamından jüri tarafından suçlu bulunmuştu.
Meksika’da kendi adamları tarafından oluşturulan bir orduyla korunan El Chapo, iki kez hapisten kaçmasının ardından mahkeme karşısına çıkmak için ABD’ye getirilmişti.
Karar açıklanmadan önce Guzman tutukluluk koşullarından şikayet etti ve adil şekilde yargılanmadığını öne sürdü. Guzman ayrıca ABD Bölge Hakimi Brian Cogan’ı jüri içindeki usulsüzlük iddialarını da derinlemesine araştırmamakla suçladı.
Guzman mahkemede çevirmen aracılığıyla yaptığı açıklamada “ABD’ye gönderildiğimde burada adil bir yargılanmayla karşılaşacağımı düşünüyordum ancak olan bunun tam tersiydi” dedi.
Mahkeme belgelerinde yer alan delillerin Guzman’ın 25 yıllık saltanatı boyunca Sinaloa kartelinin çok miktarda kokain ve diğer uyuşturucu maddeyi ABD’ye soktuğunu, ayrıca
adamlarının önlerine geleni kaçırmak, işkence etmek, öldürmek gibi emirleri uyguladıklarını ortaya koyuyor.
Savunma ise Guzman’ın devletle tanıklık anlaşması yapan böylece kendi davaları için ceza indirimi alma kaygısı olan başka uyuşturucu kaçakçıları tarafından fişlendiğini öne sürdü.
Guzman 2017’de sınırdışı edildiğinden bu yana dış dünyadan tamamen kopmuş durumda. AP haber ajansı mahkemedeki sözlerinin Guzman’ın toplum önünde sarf ettiği son sözleri olabileceğini belirtiyor.
Guzman mahkemede ailesine hitaben de “Son 30 aydır çektiğim bu işkenceye katlanma metanetini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Meksika’da hapishanelerden kaçmasıyla bilinen Guzman ABD’li yetkililerce Manhattan’da güvenliği arttırılmış bir hapishanede hücre hapsinde tutuluyordu. Davasının görüldüğü Brooklyn’deki mahkemeye çıktığı sırada da Guzman’a çok sayıda gardiyan tarafından eşlik ediliyordu.
Uzmanlar Guzman’ın Colorado eyaletinin Florence kentindeki aşırı güvenlikli “Supermax” hapishanesine gönderilebileceği görüşünde. Bu hapishanede mahkumların çoğuna televizyon veriliyor ancak başka insanlarla iletişimleri sıfıra yakın oluyor ve yemeklerini de hücrelerinde yiyorlar. Bu kişilerin gerçek dünyayla tek teması hücrelerindeki 10 santimetrelik pencere oluyor.
Guzman’ın elmas kaplama tabancası ve kanunun bir adım önünde olmasıyla nerdeyse mit haline gelen karakteri davada öne çıkmasına rağmen jüri dava sırasında Guzman’ın sesini hiç duymadı.
Ancak Guzman’ın davasında ortaya çıkan deliller gösteriyor ki uyuşturucu baronunun sessiz kalma kararı aslında doğasına aykırı. Mahkemeyle işbirliği yapan tanıklar Guzman’ın fakirlikten zenginliğe ulaşma hikayesine hayranlık duyduğunu ve her fırsatta bunu anlatacak bir yazar bulmaya hevesli olduğunu dile getirmişti. Guzman işbirlikçilerinin yardımıyla kazılan bir tünel aracılığıyla Meksika hapishanesinden kaçarak dağlarda yaşadığı sırada ABD’li aktör Sean Penn’e de röportaj vermişti.
Mahkemede Guzman’ın avukatı müvekkilinin Meksikalı politikacılara ve güvenlik güçlerine kendilerini koruması için yaranma konusunda daha iyi olan çete liderleri tarafından günah keçisi haline getirildiğini öne sürmüştü.
Avukatları mahkemede anlatılan özel uçaklar, deniz kıyısında villalar, kişisel hayvanat bahçesi gibi şeylerin yalan olduğunu ve ABD hükümetinin 12,5 milyar dolarlık para cezasını toplama şansının da sıfır olduğunu savundu.
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