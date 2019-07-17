El Chapo için Karar: Ömür Boyu Hapis

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman, ABD’de bir hapishanede ömür boyu hapse mahkum edildi. Guzman’ın yargılanmasına beş ay önce başlanmış, 62 yaşındaki Guzman, 12 Şubat'ta suçlandığı on ayrı iddianın tamamından jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Meksika’da kendi adamları tarafından oluşturulan bir orduyla korunan El Chapo, iki kez hapisten kaçmasının ardından mahkeme karşısına çıkmak için ABD’ye getirilmişti.

Karar açıklanmadan önce Guzman tutukluluk koşullarından şikayet etti ve adil şekilde yargılanmadığını öne sürdü. Guzman ayrıca ABD Bölge Hakimi Brian Cogan’ı jüri içindeki usulsüzlük iddialarını da derinlemesine araştırmamakla suçladı.

Guzman mahkemede çevirmen aracılığıyla yaptığı açıklamada “ABD’ye gönderildiğimde burada adil bir yargılanmayla karşılaşacağımı düşünüyordum ancak olan bunun tam tersiydi” dedi.

Mahkeme belgelerinde yer alan delillerin Guzman’ın 25 yıllık saltanatı boyunca Sinaloa kartelinin çok miktarda kokain ve diğer uyuşturucu maddeyi ABD’ye soktuğunu, ayrıca