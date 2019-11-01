HABER

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in yakalanma görüntüleri!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 07:43 | Son Güncelleme

21. yüzyılın en ünlü ve büyük kartel lideri 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman ABD'ye iade edilince Meksika'daki Sinaloa kartelinin başına geçen oğul Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınmasıyla Culiacan kenti savaş alanına dönmüştü.

Sinalao kartelinin ağır silahlı üyeleri polisler ve askerlerle şehir merkezinde çatıştı.

HER SOKAKTA CESET

Uluslararası haber ajansları, kent sokaklarında öylece yatan onlarca cesedin fotoğrafını servis etti.

SERBEST BIRAKILDI

Çatışmaların büyümesi üzerine Ovido Guzman Lopez serbest bırakıldı.

Meksika lideri Andrés Manuel López Obrador, Lopez'i bırakılmasıyla birçok sivilin hayatlarının kurtarıldığını savundu.

'El Chapo'nun bir diğer oğlu Ivan Archivaldo Guzman'ın düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Mexico City yönetimi ise, Ovidio Guzman'ın yakalanma görüntülerini 13 gün sonra medya ile paylaştı.

Video kaydında 'Dışarı çık' komutuna uyan oğul Guzman'ın elinde beyzbol şapkasıyla kapıda belirdiği görülüyor.

Maskeli polislerin arasında ellerini başının üzerine koyan Ovidio Guzman, bu sırada telefonda üvey kardeşine sesleniyor.

Kayıtta Ovidio Guzman'ın üvey kardeşine "Karışıklık istemiyorum, lütfen" dediği duyuluyor.

20'li yaşlarda olduğu sanılan Ovido Guzman Lopez, ABD'de arananlar listesinde.

Yeryüzünün en ünlü suçlusu El Chapo Guzman ise ABD'de ömür boyu hapis cezası almıştı.

Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor
Esad'dan flaş Türkiye açıklamasıEsad'dan flaş Türkiye açıklaması
Almanya'da, camiye dışkılı saldırıAlmanya'da, camiye dışkılı saldırı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Chapo Meksika Joaquin Guzman Ovidio Guzman Lopez

En Çok Okunan Haberler

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci başladı

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Son dakika! IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

Son dakika! Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Başbakanı istifa etmeyi kabul etti

Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti

ABD güçleri çekilme kararının ardından ilk kez...

ABD güçleri çekilme kararının ardından ilk kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.