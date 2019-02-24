El Chapo’nun Davası Yeniden Başlayabilir

13 Şubat’ta 3 ay süren davanın ardından tamamlanan ve kendisine yöneltilen 10 suçtan da jüri tarafından suçlu bulunan Joaquin “el Chapo” Guzman, jüri üyelerinden birinin Vice medya kuruluşu için davayı takip eden Keegan Hamilton’a dava sırasında tüm jüri üyelerinin basında çıkan yazıları takip ettiğini anlatması üzerine belki de yeni bir davada yargılanabilecek.
Amerika yasalarına göre jüri üyeleri dava süresince hiç bir şekilde birbirleriyle davayı tartışmamak ve dava hakkında çıkan yazıları okumamak üzere yemin ediyorlar. Vice muhabiri ile ismini vermeden konuşan jüri üyesinin bu yasanın dışına çıktıklarını belirten itirafının ardından Guzman’ın avukatları müvekillerinin “daha adil” bir davada yargılanması için Yargıç Brian Cogan’a Mart ayının 6’sına kadar bir rapor sunacaklarını açıkladılar.
Guzman’ın avukatlarından Jeffrey Lichtman konuyla ilgili olarak “bir jüri üyesinin yalan söylediğinin ortaya çıkması ile aslında Joaquin Guzman’a karşı savcılığın yürüttüğü tek yanlı ve asılsız suçlamaların dışında jüri üyelerinin basında çıkan bir çok tek yanlı haberden de etkilendiklerinden” endişe duyduğunu müvekkilinin adil bir davayı hakkettiğini açıklayan bir açıklama yayınladı. Lichtman ve ekibi konuyu incelediklerini ve gerekli adımları atacaklarını belirtti.
Guzman’ın diğer avukatı Eduardo Balarezo ise Twitter üzerinden #freechapo, yani Chapo’ya özgürlük haşhtag’ini başlattı ve müvekkilinin adil bir dava için tekrar yargılanmasını istediğini belirten mesajlar gönderdi.
New York Doğu Bölgesi Savcılığı henüz bu haberle ilgili olarak yorum yapmadı.
Amerika’nın Sesi Vice muhabiri Keegan Hamilton’a ulaştı fakat Hamilton şimdilik konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti.
Davada görev alan 12 asıl 6 yedek jüri üyesinin kimlikleri güvenlik sebebiyle gizli tutulmuş, jüri üyelerine jüriye seçildikleri sıra ile verilen numaralar ile hitap edilmişti. Yargıç Brian Cogan dava süresince sık sık jüri üyelerinE medyada yer alan haberleri takip etmemelerini ve aralarında dava ile ilgili konuşmamalarını söylemişti.
Davanın karar aşamasında Guzman ile ilgili basında yer alan tecavüz suçmalamarı jüri tarafından dinlenmiş, Guzman’ın avukatları bu konunun jüri karar verirken dikkate alınmamasını istemişti. Vice’a konuşan jüri üyesi bu konuyla ilgili olarak “Yargıç bize gelip bu konuyu bilip bilmediğimizi sordu, biz de haliyle hayır dedik ama aslında biliyorduk” dedi. Jüri üyesi ayrıca karar verme sürecinin 6 gün sürmesindeki en büyük etkenin suçlu bulunması halinde Guzman’ın hayat boyu hücre hapsine mahkum edilmesi konusunda karar veremediklerini belirtti.
25 Haziran’da cezası belli olacak olan Guzman halen New York’taki MCC hapishanesinde tutuluyor. Eğer davada bir değişiklik olmazsa mahkumlar tarafından Rockie Dağlarının Alcatraz’ı olarak bilinen Colorado’daki Florence yüksek güvenlikli cezaevine gönderilecek. Bu hapishanede tutulan diğer ünlü mahkumlar arasında “ünibomber” lakaplı Ted Kaczynski, Boston maratonunu bombalayan Dzhokhar Tsarnaev ve 11 Eylül terör saldırısınına adı karışan Zacarias Moussaoui de bulunuyor.
Bu olayların üzerine ayrıca bir de Cuma günü yine uyuşturucu satışı ve kartel bağlantıları yüzünden tutuklanan Joaquin Guzman’ın iki oğlunun davası başkent Washington’da başladı.
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