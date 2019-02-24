El Chapo’nun Davası Yeniden Başlayabilir

13 Şubat’ta 3 ay süren davanın ardından tamamlanan ve kendisine yöneltilen 10 suçtan da jüri tarafından suçlu bulunan Joaquin “el Chapo” Guzman, jüri üyelerinden birinin Vice medya kuruluşu için davayı takip eden Keegan Hamilton’a dava sırasında tüm jüri üyelerinin basında çıkan yazıları takip ettiğini anlatması üzerine belki de yeni bir davada yargılanabilecek.

Amerika yasalarına göre jüri üyeleri dava süresince hiç bir şekilde birbirleriyle davayı tartışmamak ve dava hakkında çıkan yazıları okumamak üzere yemin ediyorlar. Vice muhabiri ile ismini vermeden konuşan jüri üyesinin bu yasanın dışına çıktıklarını belirten itirafının ardından Guzman’ın avukatları müvekillerinin “daha adil” bir davada yargılanması için Yargıç Brian Cogan’a Mart ayının 6’sına kadar bir rapor sunacaklarını açıkladılar.

Guzman’ın avukatlarından Jeffrey Lichtman konuyla ilgili olarak “bir jüri üyesinin yalan söylediğinin ortaya çıkması ile aslında Joaquin Guzman’a karşı savcılığın yürüttüğü tek yanlı ve asılsız suçlamaların dışında jüri üyelerinin basında çıkan bir çok tek yanlı haberden de etkilendiklerinden” endişe duyduğunu müvekkilinin adil bir davayı hakkettiğini açıklayan bir açıklama yayınladı. Lichtman ve ekibi konuyu incelediklerini ve gerekli adımları atacaklarını belirtti.