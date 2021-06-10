El Chapo’nun Eşi ABD’de Suçlamaları Kabul Etti

Meksikalı uyuşturucu kralı Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi ABD'de çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etti. Emma Coronel Aispuro, kocasının milyar dolarlık suç imparatorluğunu yönetmesine yardım ettiğini itiraf etti.

Yeşil hapishane üniforması giyen Emma Coronel Aispuro, başkent Washington'daki federal mahkemeye çıktı ve federal savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak üç federal suçu kabul etti.

Suçlamalar arasında eroin, kokain, marihuana ve metamfetamin dağıtımını birkaç yıl boyunca bilerek ve kasten yapmak da yer alıyor. Sanık ayrıca kara para aklama için kumpas suçlamasını ve yabancı bir narkotik kaçakçısıyla ticari işlem yapma suçunu da kabul etti.

31 yaşındaki zanlı Şubat ayında Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklanmıştı ve o zamandan beri hapiste tutuluyordu.

Coronel Aispuro'nun avukatı Jeffrey Lichtman adliye binası önünde yaptığı açıklamada, müvekkilinin süreci geride bırakmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Lichtman, "Kocası ömür boyu hapis cezası olduktan sonra tutuklanmayı beklemiyordu. Belli ki sıkıntılı bir dönem ama bunu aşacağız" dedi.