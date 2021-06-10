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El Chapo’nun Eşi ABD’de Suçlamaları Kabul Etti

10.06.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı uyuşturucu kralı Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi ABD'de çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etti. Emma Coronel Aispuro, kocasının milyar dolarlık suç imparatorluğunu yönetmesine yardım ettiğini itiraf etti

El Chapo’nun Eşi ABD’de Suçlamaları Kabul Etti

Meksikalı uyuşturucu kralı Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi ABD'de çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etti. Emma Coronel Aispuro, kocasının milyar dolarlık suç imparatorluğunu yönetmesine yardım ettiğini itiraf etti.

Yeşil hapishane üniforması giyen Emma Coronel Aispuro, başkent Washington'daki federal mahkemeye çıktı ve federal savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak üç federal suçu kabul etti.

Suçlamalar arasında eroin, kokain, marihuana ve metamfetamin dağıtımını birkaç yıl boyunca bilerek ve kasten yapmak da yer alıyor. Sanık ayrıca kara para aklama için kumpas suçlamasını ve yabancı bir narkotik kaçakçısıyla ticari işlem yapma suçunu da kabul etti.

31 yaşındaki zanlı Şubat ayında Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklanmıştı ve o zamandan beri hapiste tutuluyordu.

Coronel Aispuro'nun avukatı Jeffrey Lichtman adliye binası önünde yaptığı açıklamada, müvekkilinin süreci geride bırakmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Lichtman, "Kocası ömür boyu hapis cezası olduktan sonra tutuklanmayı beklemiyordu. Belli ki sıkıntılı bir dönem ama bunu aşacağız" dedi.

Savcılar, Coronel Aispuro'nun Sinaloa kartelinin "komuta ve kontrol yapısıyla yakın çalıştığını" ve ABD'ye kaçırılacaklarını bilerek büyük miktarlarda uyuşturucuyu dağıtmak için komplo kurduğunu iddia etti.

Savcılar, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronu olarak Guzman'ın 25 yıllık iktidarı boyunca ABD'ye kokain ve diğer uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu bir karteli yönettiğini söylüyor. Ayrıca El Chapo’nun tetikçilerinin, yoluna çıkan herkesi kaçırma, işkence etme ve öldürme emri aldığını da savundular.

Savcı Anthony Nardozzi, El Chapo’nun eşinin Sinaloa kartelinin ABD'ye uyuşturucu sokma hedeflerine "yardım ve yataklık ettiğini" söyledi. Nardozzi, Emma Coronel Aispuro’nun 450 bin kilogramdan fazla kokain, 90 bin kilogram eroin, 45 bin kilogram metamfetamin ve yaklaşık 90 bin kilogram esrar ithalatına yardımcı olduğunu kaydetti.

Lichtman, Coronel Aispuro'nun uyuşturucu imparatorluğunda "çok az katılımı" olduğu konusunda ısrar etti ve "Bu çok daha büyük şeyin çok küçük bir parçasıydı" dedi.

Emma Coronel Aispuro’nun bu yılın başlarında tutuklanması kısmen sürpriz olarak karşılanmıştı, çünkü yetkililerin kocasının suçlarına karıştıktan sonra bile son iki yıldır genç kadını tutuklamak için hiçbir hamlede bulunmamıştı. Guzman'ın 2019'daki duruşması sırasında savcılar, eşinin Meksika'daki iki hapishaneden firar etmesine yardım ettiğini söylemişlerdi.

Nardozzi, Coronel Aispuro'nun kocası tutuklandıktan sonra kartel üyelerine mesaj iletmek için "arabulucu” olarak görev yaptığını, ayrıca Guzman'ın oğullarıyla, kocasının hapishaneden kaçmasını "planlamak ve koordine etmek" için komplo kurduğunu söyledi.

Coronel Aispuro, savcıların mahkemeye gitmeyi seçmesi halinde yasadışı faaliyetlerini nasıl kanıtlayabileceklerini anlatırken sessizce dinledi.

Hakim tarafından hükümetin tarif ettiği suçları gerçekten işlemiş olup olmadığı sorulduğunda, tercüman aracılığıyla "Evet" dedi.

Licthman, müvekkilinin federal müfettişlerle işbirliği yapmayı kabul etmediğini, ancak Eylül ayında verilecek karar için mahkemeye geri döndüğünde 10 yıl hapis cezasının altında bir ceza almasını umduğunu söyledi.

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