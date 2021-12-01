El Chapo’nun Eşine ABD’de 3 Yıl Hapis Cezası

Hapisteki Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, ABD’de üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aispuro, Sinaloa uyuşturucu karteline yardım etme suçunu kabul etmişti.

32 yaşındaki Coronel, başkent Washington'daki federal mahkemede mahkum edilmeden önce, ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras'a merhamet göstermesi için yalvardı.

Bir tercüman aracılığıyla İspanyolca konuşan Coronel, "Affınıza sığınarak, vermiş olabileceğim her türlü zarar için gerçek pişmanlığımı ifade etmek için bugün size sesleniyorum. Sizden ve bu ülkenin tüm vatandaşlarından beni bağışlamanızı istiyorum" dedi.

Joaquin Guzman’ın eşi olduğu için yargıcın kendisini affetmekte güçlük çekmesinden korktuğunu da söyleyen Coronel, “Belki de bu yüzden bana karşı daha sert olmanız gerektiğini hissediyorsunuz, ama bunu yapmamanız için dua ediyorum’’ diye konuştu.

Emma Coronel Aispuro, geçen Haziran ayında, yasadışı uyuşturucu dağıtımı için komplo kurma, kara para aklamak için komplo kurma ve Sinaloa uyuşturucu karteli ile mali anlaşmalara girme suçlamalarını kabul etmişti.

Federal savcılar, 30 Kasım’daki duruşmada Coronel’e dört yıl hapis cezası verilmesini istedi ve cezasının bir parçası olarak 1,5 milyon doları kaybedeceğini bildirdi.

Federal savcı Anthony Nardozzi, "Sanığın davranışının genel etkisi önemli olsa da sanığın fiili rolü asgari düzeydeydi. Sanık öncelikle kocasını desteklemek için hareket etti" dedi. Savcı, Guzman’ın eşinin tutuklanmasının ardından "suçunun sorumluluğunu çabucak kabul ettiğini" de kaydetti.

Guzman ile genç yaşta evlenen ABD doğumlu eski güzellik kraliçesi Emma Coronel Aispuro, Şubat ayında Washington’un Uluslararası Dulles Havalimanı'nda tutuklandı. Çiftin dokuz yaşında ikiz kızları var.

Savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak Coronel, 2014 yılında tutuklanmasının ardından Meksika'nın Altiplano hapishanesine gönderilen Guzman ile Sinaloa kartelinin diğer üyeleri arasında kuryelik yaptığını itiraf etti.

Guzman, bu iletişimleri kartel tarafından inşa edilen ve hücresindeki duşa giden bir yeraltı tüneli aracılığıyla 2015’te hapishaneden kaçışını planlamak için kullandı.

Uyuşturucu baronu 2016’nın Ocak ayında tekrar yakalandı ve bir yıl sonra Amerika’ya iade edildi ve 2019'da uyuşturucu kaçakçılığı, komplo, adam kaçırma, cinayet ve diğer suçlamalardan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada Coronel’in avukatı, müvekkilinin henüz reşit olmayan bir yaştayken uyuşturucu kaçakçılığı dünyasına sürüklendiğini ve merhameti hak ettiğini vurguladı.

Guzman'ı üç yıl önce ABD'deki davasında temsil eden savunma avukatı Jeffrey Lichtman, "Joaquin Guzman ile küçükken tanıştı. 17 yaşındaydı ve 18’inci doğum gününde onunla evlendi" dedi.

Lichtman, kimliği belirsiz güvenlik yetkililerin, gazetecilere, Coronel’in hükümetle işbirliği yaptığını söylemesi nedeniyle, müvekkilinin tehlikede olduğunu da kaydetti ve "Bir gün eve geri dönebileceğinden emin değilim" diye konuştu.

Yargıcı Rudolph Contreras ise, cezayı tartarken Coronel’in geçmişini ve kocasının müebbet hapis cezası nedeniyle çocuklarına tek bakıcı olacağını dikkate aldığını söyledi.

Contreras duruşma sona ererken Coronel’e "Size iyi şanslar. Umarım ikizlerinizi bugün yaşadığınızdan farklı bir ortamda büyütürsünüz" dedi.

