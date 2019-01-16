"El Chapo"nun, eski Meksika Devlet Başkanına rüşvet verdiği iddiası

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'taki davası kapsamında konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdü.

Guzman'ın New York'taki davası kapsamında sorgulanan Alex Cifuentes isimli tanık, El Chapo'nun, Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtti.

Cifuentes, Guzman'ın bu parayı ünlü bir çete elebaşını yakalamak için başlatılacak bir yakalama operasyonunun durdurulması için Nieto'ya verdiğini iddia etti.

ABD'li yetkililer ile iş birliği yapmaya 2016'da razı olan Cifuentes, "Comandre Maria" adlı kişinin söz konusu ücreti o dönem başkan seçilen ancak henüz görevini devralmayan Nieto'ya ulaştırılmak üzere Ekim 2012'de Meksika'nın başkenti Mexico'ya götürdüğünü ifade etti.

Kasım ayında ortaya atılan rüşvet iddialarına ilişkin Nieto'nun sözcüsü "tamamen gerçek dışı ve iftira" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Nieto'dan Cifuentes'in iddialarına yönelik henüz bir yanıt gelmedi.