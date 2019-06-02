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El değmemiş koyların "milyon dolarlık" misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar turizme ayrı bir canlılık kazandırıyor - Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında seyreden yatların oluşturduğu görsel şölen, Anadolu Ajansı tarafından havadan görüntülendi - İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç: -"Bayram tatilinde Bodrum ve Gökova'daki güzel koylarımızda yoğunluk bu şekilde devam edecek. Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden"

DURMUŞ GENÇ - ALİ BALLI - "Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen bin 484 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatların da uğrak yeri haline geldi.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tuttu.

Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlarda bulunan misafirler sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.

Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu koylarında seyreden yatlar, Anadolu Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, Bodrum'un deniz ticaretinin merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

İnsanların çok yoğun çalıştıklarını, bölgeye özlem duyduklarını ifade eden Dinç, "Bodrum'a olan özlemlerini, hasretlerini gidermek istiyorlar. Artık denizle buluşma zamanı geldi. Bu yoğunluğun yaşanmasını bekliyorduk." dedi.

- El değmemiş bakir koylarda görsel şölen

Bölgede hem özel motor yatların hem de ticari teknelerin yoğunluk gösterdiğine dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

"Bayram tatilinde Bodrum ve Gökova'daki güzel koylarımızda yoğunluk bu şekilde devam edecek. Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden. Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı oldukça fazla. Misafirler kentteki el değmemiş bakir koylarda en güzel şekilde tatilini geçirebiliyor. Denizde vakit geçirmeyi sevenler, Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'ni tercih ediyorlar. Bu da haliyle çok ciddi bir yoğunluk oluşturuyor."

Bölgeye gelen tatilcilerin gezebilecekleri koylar bulabildikleri gibi yatlarını bırakacakları marinalar da olduğuna değinen Dinç, bölgede çok sayıda marinanın da bu konuda hizmet verdiğini kaydetti.

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Gökova Körfezi Lüks yat mavi yolculuk Muğla

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