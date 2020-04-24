El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kişisel bakımın ve temizliğin, sağlıklı bir yaşam döngüsünde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu herkes tarafında bilinirken, Covid-19 gibi hayatımıza giren salgın hastalıklarla birlikte önemini iyice anlamış olduk. Yani bulaşıcı hastalıkların tamamından korunmak ve kendimizi ya da evimizi bu tip hastalıklardan korumak için hijyene ekstra özen göstermeliyiz. Etrafta bildiğimiz bir salgın hastalık olsa da olmasa da, her zaman hijyenimizi korumak üzerine yaşamımızı kurgulamalıyız. El Dezenfektanı Nedir, Ne İşe Yarar? Evde yaşayan ve zamanının çoğunu evde geçiren kişiler için kişisel temizliğini sağlamak nispeten kolay olsa da, dışarı çıkan kişiler için hijyeni sağlamanın aynı kolaylıkta olduğunu söylemek mümkün değil. Evi sıklıkla temizlemek yeterli olurken, dışarıda girdiğimiz mekanların ya da marketlerin ne sıklıkta temizlendiğini ya da eczaneye girdiğinizde sizden önce kimin tezgaha dokunduğunu kontrol edebilmek mümkün değil. İşte bu noktada kişisel hijyeni sağlamak ve dışarıdan eve döndüğümüz anda dokunduğumuz her yeri temizlemek gerekiyor. Bu noktada çözüm olarak ise antibakteriyel el dezenfektanları herkesin imdadına koşuyor.

Dış dünyada maruz kaldığımız onlarca mikroptan korunmak için tercih edilen el dezenfektanlarının birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitleri de ana hatları ile bakıldığında ürünün içeriği belirliyor. Alkollü el dezenfektanları, parasetik asit bazlı dezenfektanlar, halojen bazlı dezenfektanlar olmak üzere farklı farklı çeşitleri bulunmasının yanı sıra her birinin de etki derecesi birbirinden farklılaşıyor. Alkol oranı yüksek olan el dezenfektanları kullanmanın, hatta hep yanımızda taşımanın avantajlı yanı ise mikroplar üzerinde hemen etki edebilmesi. Özellikle boya içermeyen, kokusuz ve aromasız olan el dezenfektanları sağlık kuruluşları tarafından da çokça tercih ediliyor. El dezenfektanı satın alırken mutlaka içeriğini kontrol etmeli ve dermatolojik testlerden geçirilip geçirilmediğine bakılmalı. Bunun sebebi ise, kullandığınız zaman elinizde bir tahriş olmasının önüne geçmektir. Son derece etkili olan el dezenfektanları mikropların, zararlı bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlarken aynı zamanda yağlı yapıları nedeniyle el için bakım özelliğine de sahiptir. Hatta kuru ciltler için 2 yönlü fayda sağladığı söylenebilir.

El Dezenfektanı Nerede Bulabilirim? Farklı hacimlerde eczanelerde ya da marketlerde satılan el dezenfektanlarını satın alırken internetten araştırma yapmak, hatta internet üzerinden satın almak oldukça güvenlidir. Sağlık kuruluşlarında ya da kalabalık mekanlarda duvarda asılı bir aparat ile bulunan el dezenfektanları halk sağlığı için oldukça koruyucu olmakla birlikte her kalabalık alanda bulundurulması zorunlu değildir. Bu nedenle yanınızda taşıyabileceğiniz sprey el dezenfektanları da sizin hijyeninizi korumada yardımcı olacaktır. Küçük boyutlarda alıp, ofisinizde masanıza koymanız, çantanızın içinde taşımanız ya da arabada birer tane bulundurmanız sık kullanım adına da alışkanlık yaratacaktır. Hijyen için son derece etkili olan el dezenfektanı birçok marka tarafından üretilmektedir. Dermosept, Konix, Dezenol, Maratem, Palex, Platex, Misnet, Ever Fresh bilinen markalar arasındadır. Eğer evde ya da ofiste kullanacaksanız daha çok 1000 ml ya da 500 ml şeklinde yüksek gramajlı alabilirken, yanınızda taşımak için 50 ml ya 100 ml el dezenfektanı şişelerinden satın almanız faydalı olacaktır.

En Çok Tercih Edilen El Dezenfektanları 1) Dermosept Handplus Antibakteriyel El Dezenfektanı En çok tecih edilen el dezenfektanlarından biri Dermosept Handplus Antibakteriyel ürünü olmaktadır. İzopropanol, elit alkol karışımından oluşan bu üründe ise fiyat hacmine göre değişmektedir. Ancak genel olarak ekonomik el dezenfektanları arasında yer alır. 2) Maratem El Dezenfektanı Bir diğer el dezenfektan markası ise Maratem’dir. Avansas’ın markası olan Maratem el dezenfektanı, sağlık bakanlığı onaylı bir üründür. Aynı zamanda dermatolojik onayı da bulunan Maratem el dezenfektanı, %70 alkol oranı içerir ve etkin bir cilt koruma sistemi sunar. 3) Dezenol El ve Cilt Dezenfektanı Dezenol el ve cilt dezenfektanı da yine Sağlık Bakanlığı onaylı olup birçok firma tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alır. %65 etil alkol içermekte ve nemlendirici özelliği de bulunmaktadır. İçerisinde yumuşatıcı ajanlar da bulunduğu için sıklıkla kullanıma uygundur. En uygun fiyatlı en dezenfektanlarını hemen incele!