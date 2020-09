'El dezenfektanları süper bakteriler yaratabilir'

Britanya Temizlik Bilimi Enstitüsü'nün Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Andrew Kemp, alkol bazlı el temizleme jellerinin cilt üzerinde Kovid-19'a neden olan virüsü öldürebileceğinin henüz kanıtlanmadığını söyledi.

Ayrıca dezenfektan ürünlerinin aşırı kullanımı, bazı bakterilerin bu ürünleri nasıl atlatabileceğini öğrenip insanların ellerindeki şeker ve protein kalıntılarında gelişeceği anlamına gelebilir.

Kemp bunları kullanmak yerine, ellerin su ve sabunla yıkanmasına daha çok önem vermek gerektiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de el yıkamanın, bireylerin kendilerini enfeksiyona karşı koruyabileceği en etkili yol olduğunu kabul ediyor.

DSÖ'ye göre bireyler, alkol bazlı el jellerini yalnızca su ve sabuna erişimleri olmadığı anlarda kullanmalı.

Araştırması American Journal of Biomedical Science and Research'te yayımlanan Kemp, The Daily Express'e konuştu ve el jellerinin "yalnızca son çare olarak" ya da "su ve sabun bulunmadığı durumda geçici bir önlem olarak kullanılması gerektiğini" söyledi.