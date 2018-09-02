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El ele vererek barış anıtı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın (DKSD) çağrısı üzerine, onlarca barış sevdalısının el ele vererek yaptığı 'Barış Anıtı', Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçici yerinde halkın beğenisine sunuldu. 2 metre çapında demir profilden yapılan ve üzerinde 'Barış' sembolü bulunan anıta, son şeklini vermek için herkes birbiriyle yarıştı. Kaynak noktalarındaki çapakları zımparalayanlar, kalıcı bir esere ter akıtmanın mutluluğunu da yaşadı. Gazi Üniversitesi Heykeltıraş bölümü doktora öğrencisi Özgül Kahraman, 'Gelin barışı birlikte inşa edelim' çağrısı üzerine, anıtın yapımına onlarca insanın emek verdiğini belirterek, "Dünya Barış Günü için kalıcı bir eser bırakmak üzere bir heykel tasarladık. Heykel, barış sembolünü temsil ediyor. Yerleştirildiği yerde insanlar içine girip, fotoğraf çektirerek, barışa dahil olabilecekler. Yapımında herkes elinden gelen çabayı gösterdi" dedi. 'ÇANAKKALE DESTANI'NIN YAZILDIĞI GÜN BARIŞ GÜNÜ OLMALI' Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ise törende yaptığı konuşmada, "Almanya'nın Polonya'yı işgali, Dünya Barış Günü olarak kabul ediliyor. Bana göre Çanakkale destanının yazıldığı gün, Barış Günü olmalı" diye konuştu. Atatürk'ün, "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü hatırlatan Uçar, "Dünyamızda, barışın tesisi için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in (BM) beş daimi üyesi Çin'i, Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı ve ABD'si bu dünyada barıştan en çok söz etmesi gereken ülkeler olması gerekirken, bugün savaş için en çok malzeme üreten ülkeler olmuş. Bu ülkelerle, dünyada barışın sağlanması mümkün değil. Ancak, her ne şart altında olursa olsun, barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanın insan gibi yaşayabileceği bir dünya özlemi içerisinde olmanın ve bunu her zaman haykırmanın ve kardeşçe yaşamanın mücadelesini vermemiz gerekiyor. Barışı önce ailemizde, mahallemizde, köyümüzde, kentimizde bulunduğumuz her yerde sağlamalıyız" dedi.

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