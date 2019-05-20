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"El ele verip kendi azmimize ve ülkemizin gücüne inanalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - " İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak seçimsiz dönemde artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamamızdır"

ESKİŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, " İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak seçimsiz dönemde artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamamızdır." dedi.

Kaan, MÜSİAD Eskişehir Şubesi tarafından Türkiye Lokomotif Motor Sanayi AŞ Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 23 Haziran'da bir kez daha sandığa gidileceğini anımsatarak, alınan kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz yansıması açısından, vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını kaydetti.

Kararın ve seçimin ülkeye hayırlar getirmesini temenni eden Kaan, şunları söyledi:

" İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak seçimsiz dönemde artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamamızdır. Bu süreçte kamusal dönüşümlerin tamamlanarak ekonomik reformların netleşmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır. Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, MÜSİAD olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazırız.

Yeni ekonomi programı kapsamında, dengelenme sürecini beklenen performansla sürdüren Türkiye'nin, sürecin başından bu yana ağır bir ivmeyle de olsa yükselişe geçtiğini görüyoruz. Mart ve nisan aylarında gelen ihracat rekorları bunun en güzel kanıtlarından biri olmuştur. Fakat elbette bu rekorlar bize yetmiyor, yeni ve daha büyük başarılara odaklanıyoruz. Önümüzde daha nice rekorlar olacak, yeter ki el ele verip kendi azmimize ve ülkemizin gücüne inanalım."

- "Her zamankinden fazla çalışacağız"

Kaan, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini ancak geçmiş tecrübelerin, kendilerine bu dönemleri hızlı ve en az hasarla atlatabilmeyi öğrettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 Ağustos'unda döviz kuru üzerinden bizlere yaşatılan sarsıntının ardından geçirdiğimiz hızlı toparlanma süreci, bu tecrübenin en yakın ve en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur. Türkiye'nin dünya arenasında hedeflediği başarıya erişmesi ve bunu sürdürülebilir kılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Meselesi Türkiye olan dostlarımızla birlikte hareket ederek bu başarıya en kısa zamanda ülkemizi ulaştırmak istiyoruz. Yeni dönemimizi, bilgi ve fikir üretme ekseninde planladık. Bu kapsamda, tüm alanlarda her zamankinden daha aktif ve daha sistematik çalışmak için altyapı çalışmalarını tamamladık. Çok çalışacağız. Kazanımlarımız için çalışacağız. Medeniyetimiz için, değerlerimiz için, evlatlarımız ve nesillerimiz için her zamankinden fazla çalışacağız."

- "Filistin meselesi, bir insanlık meselesidir"

İsrail'in yalnızca Müslümanların değil, tüm dünya halklarının vicdanlarını kanatan uygulamalarına ve saldırılarına devam ettiğine de değinen Kaan, "Ramazan ayının hemen öncesinde, Filistin topraklarına yine saldırılar düzenlendi. Bu saldırı sırasında, bildiğiniz gibi, Anadolu Ajansının ofisine de ateş açıldı. Çok şükür bir can kaybımız olmadı; fakat bu saldırılar bizim için kabul edilemez, hiçbir gerekçeyle haklı görülemez. Ne uluslararası hukuka, ne insan olmanın temel değerlerine uyan İsrail’in saldırılarını, kınıyoruz. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, bizim için Filistin meselesi, bir insanlık meselesidir." diye konuştu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise Türk iş insanının dünyanın her yerinde ticari faaliyetler sürdürdüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin, dünyanın en zorlu coğrafyasında bulunduğunu hatırlatan Çakacak, "Biz güçlü olmak zorundayız. Her şeyimizle güçlü olacağız. Savunma sanayisinde yüzde 65'lere varan yerlilik oranını yakalamışsak bunda devlet yöneticileri kadar özel sektörün de payı büyüktür. MÜSİAD bugün 96 ülkede varsa bizim özel sektörle yapamayacağımız hiçbir şey yoktur." dedi.

İftara, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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