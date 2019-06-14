HABER

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi kapsamındaki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlerin ‘Öğrenme Şenliği’nde sergilenen eserleri göz doldurdu.Ağrı ve ilçelerinin Halk Eğitim Merkezlerinin meslek edinme kurslarında yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el emeklerini ve hünerlerini kullanarak ortaya koydukları çalışmalar her yıl düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği’nde görücüye çıktı.

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi kapsamındaki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlerin ‘Öğrenme Şenliği’nde sergilenen eserleri göz doldurdu.
Ağrı ve ilçelerinin Halk Eğitim Merkezlerinin meslek edinme kurslarında yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el emeklerini ve hünerlerini kullanarak ortaya koydukları çalışmalar her yıl düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği’nde görücüye çıktı. Vatandaşların beğenisine sunulan el emeği ürünler ilgiyle karşılandı.

"Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar"
Bu yıl 4.’sü düzenlenen öğrenme şenliklerinde sergilenen çalışmalar için kursiyerleriyle birlikte çok çaba sarf ettiklerini anlatan Halk Eğitim Merkezinde görevli Usta Öğretici Sevgül İrin, genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini ön plana koymaya çalıştıklarını anlattı. İrin, "Halk Eğitim Merkezinde dekoratif el sanatları hocalığı yapıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini işliyoruz. Unutulan trikotaj makinesini de kullanıyoruz. Eskiden her genç kız böyle bir makineye sahip olmak isterdi. Kursiyerlerimiz hem eski motifleri öğrenmek hem aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

"Atık malzemelerden geri dönüşümde sağlayıp çeşitli süs eşyaları da yapıyoruz"
Gün geçtikçe yaptıkları çalışmalarının ilgi gördüğünü anlatan İrin, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Gittikçe kurslarımız ve yaptıklarımız ilgi görüyor. Genelde kursiyerlerimiz 18 yaş üstü hanımlarımız oluyor. Biz burada eski motifleri, el işlemelerini gün yüzüne çıkarmakla birlikte atık malzemelerden geri dönüşümde sağlayıp çeşitli süs eşyaları da yapıyoruz. Tel kırma sanatı yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin hepsi çok ilgi görüyor. Özellikle yöremize özgü motiflerimiz ilgi görüyor. Halı kilim desenleri, yünden çorap örme vs. şimdi bu sergilerimizde daha fazla kursiyer çekmeyi ve kursiyerlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."
Yaptıkları çalışmalarda geleneksel figürleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren yine Halk Eğitim Merkezinde görevli Usta Öğretici Aysel öğretmen ise, "Unutulmaya yüz tutmuş yöresel motiflerimizi tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. Kurslarımızda el örgüleri, tığ, trikotaj makinesi falan kullanıyoruz. Halı kilim desenleri, yünden örgüler, yöreye özgü nakışları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.