El emeği göz nuru çalışmalar göz doldurdu

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi kapsamındaki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlerin ‘Öğrenme Şenliği’nde sergilenen eserleri göz doldurdu.

Ağrı ve ilçelerinin Halk Eğitim Merkezlerinin meslek edinme kurslarında yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el emeklerini ve hünerlerini kullanarak ortaya koydukları çalışmalar her yıl düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği’nde görücüye çıktı. Vatandaşların beğenisine sunulan el emeği ürünler ilgiyle karşılandı.

"Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar"

Bu yıl 4.’sü düzenlenen öğrenme şenliklerinde sergilenen çalışmalar için kursiyerleriyle birlikte çok çaba sarf ettiklerini anlatan Halk Eğitim Merkezinde görevli Usta Öğretici Sevgül İrin, genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini ön plana koymaya çalıştıklarını anlattı. İrin, "Halk Eğitim Merkezinde dekoratif el sanatları hocalığı yapıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini işliyoruz. Unutulan trikotaj makinesini de kullanıyoruz. Eskiden her genç kız böyle bir makineye sahip olmak isterdi. Kursiyerlerimiz hem eski motifleri öğrenmek hem aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelip kurslarda bunları yapmayı öğreniyorlar" şeklinde konuştu.