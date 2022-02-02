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El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

01.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl, sevgililer günü, doğum günleri gibi özel anlar için sevdiklerinize hediye almak istediğinizde zorlanıyor musunuz? Bazen çok pahalı hediyeler beğeniyor, bazen de bütçenize uygun ve sevginizi anlatacak bir hediye bulamıyor olabilirsiniz. Bu noktada, örgü ürünleri ile sevdiğiniz insanı özel hissettirecek ve cebinizi üzmeyecek hediyeler hazırlamanız mümkün. Siz de el emeği göz nuru hediyeler hazırlamak istiyorsanız örgü ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

"Sevgi neydi? Sevgi emekti." Selvi Boylum Al Yazmalım filminin o meşhur sahnesinde Asya söylemişti bu sözleri. İzleyen herkesi çok etkileyen bu sözler sayesinde sevginin en önemli bileşenlerinden birinin emek olduğunu anlamıştık. Hayatınızdaki özel insanlara sadece maddi değeri olan bir hediye almaktansa onları düşündüğünüzü hissettirecek ve sevginizi gösterecek manevi değere sahip hediyeler hazırlamanız çok daha değerli. En yakın arkadaşınız, sevgiliniz veya aileniz için özel bir hediye arayışındaysanız örgü ürünleri ile el emeği göz nuru hediyeler hazırlayabilirsiniz.

1. Sıcacık bir dokunuş...

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

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Soğuk kış günlerinde sevdiğiniz insan için hem sıcak tutan hem şık gösteren bir hediyeden daha iyi ne olabilir ki? Ona güzel atkılar, trend hırkalar, son moda şapkalar örebileceğiniz velur ipler; sevginizi göstermeniz için emrinize amade. LaVita Yarn Velur İp, pratik kullanımı ile mağazada görüp beğendiğiniz tüm kadife modelleri yapmanıza imkan tanıyor. Birinci sınıf mikro polyester yapısı ile tende yumuşacık bir his bırakan ipin farklı renk seçenekleri de mevcut. Özellikle çok güzel bir battaniye örülebileceğini düşündüğümüz velur ipler ile hediyeniz de sevginiz gibi her yeri sarsın.

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2. İlham almayı unutmayın

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Hayatınızdaki özel insan için bir örgü hediyesi yapmaya karar verseniz bile seçtiğiniz modeli nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Modaya yön veren dergiler, böyle zamanlarda yardımınıza koşuyor. Hiçbir yerde görmediğiniz en güncel tasarımları bir araya getiren örgü dergilerinde her tarza uygun bir hediye bulmanız mümkün. Diana Örgü Dergisi, birbirinden güzel ve modern örgü modelleri ile örgü algınıza yepyeni bir boyut kazandırıyor. Açıklamalı şemalar ve örgü tutkunlarına özel tavsiyeler içeren Diana Örgü Dergisi, özel hediye arayışınıza bir son verecek. Uzmanlar tarafından özenle hazırlanan dergiler ile örgü örmek artık çocuk oyuncağı!

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3. Her şık örgünün arkasında kaliteli bir şiş vardır!

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Doğru şişi kullanmak, örgü örmenin en önemli kurallarından biri. Bir müzisyenin kemanı, bir ressamın fırçası gibi örgü sanatını icra etmede büyük yardımı dokunan farklı boyut ve kalınlıktaki şişler, her örgü tutkununun sepetinde mutlaka olmalı. Hem şık hem kullanışlı bir örgü seti arıyorsanız 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 ve 7.0 mm kalınlığında tam 8 farklı şiş çifti içeren Loren Rose Şiş Seti tam size göre! Loren ile aklınıza gelen her modeli kolaylıkla yapabilir, sevdiğiniz insana verdiğiniz değeri en duygusal yol ile gösterebilirsiniz.

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4. Sevginizi taşısın diye...

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Yıllardır annelerin çeyiz sandıklarında saklanan makrome örgüler, güncellenen formlarıyla hem gardıropları hem evlerin en güzel köşelerini ele geçirmeye başladı. Bohem bir stil yaratmak için ideal seçeneklerden biri olan makrome ipler ile sevdiklerinize özel bir hediye hazırlayabilirsiniz. Özellikle makrome çantalar, son dönemlerin en popüler modellerinden. Yaz ruhunu üzerinde taşıyan ve her kombine kolayca adapte olan, farklı boyut ve stillerde makrome çantalar hazırlayarak sevdiklerinizi yaz gelmeden sevindirebilirsiniz. Sevginiz gibi ömür boyu sapasağlam kalacak bir makrome çanta için Diealles Shine Makrome Kordon gibi kaliteli bir ip almanızı öneririz.

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5. "El becerim yok." diyenlerdenseniz böyle buyurun!

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Şu bir gerçek ki, örgü örmek bir sanat. Çalışma ile geliştirilebilecek bir şey olsa da "Benim örgüye hiç yeteneğim yok." diyenler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Siz de bu konularda yeteneğiniz olmadığına inanıyorsanız ve çok fazla vaktiniz yoksa jüt ipler ile pratik hediyeler oluşturabilirsiniz. Ev dekorasyonunda oldukça gözde bir malzeme olan jüt ile elinizdeki cam ürünleri birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Kullanmadığınız kavanoz veya cam bardakları jüt iple sararak sevdikleriniz için mumluk veya kavanoz yapabilirsiniz. Özellikle dekorasyon delisi arkadaşlarınızı sevindirecek jüt tasarımlara mutlaka göz atın.

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6. Rüyalarda bile sevginin gücü onu sarsın

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Kızılderili inanışına göre kabuslardan korunmak için kullanılan düş kapanları, yüzyıllar geçmesine rağmen her kültürde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Stil sahibi evlerde de önemli bir yer edinen bu objeler, sevdikleriniz için en özel hediyelerden birine dönüşebilir. Ailenize, arkadaşlarınıza veya eşinize sevginizi gösterecek anlamlı bir hediye arıyorsanız onun için düş kapanı hazırlayabilirsiniz. Makrome ipler veya tüylerle süsleyebileceğiniz düş kapanınız için seçeceğiniz kasnakta, çember yerine ay ve yıldız gibi daha orijinal bir model tercih edebilirsiniz. El emeği düş kapanınız sevdiğiniz insanın duvarını süslerken onu kötü rüyalardan da koruyabilirsiniz!

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7. Sevginin önünde hiçbir engel duramaz

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Kabul edelim ki, örgü örmek gerçekten zor ve fazlaca emek gerektiren bir süreç. İlmek ilmek dokuyarak büyük bir sabırla inşa ettiğiniz eserinizde karşılaştığınız sıkıntılar kimi zaman sizi yıldırabiliyor. Birbirine dolaşan ipler, sayısı unutulan ilmekler ve daha birçok problem boşu boşuna yorulmanıza neden oluyor. Ancak tüm bu süreci örgü asistanları ile kolaylaştırabilir, daha verimli bir örgü yapabilirsiniz. Parmak halkaları, örgü boyunca kılavuzluk ederek size destek oluyor. Sorunsuz bir örgü deneyimi sunan asistanlarınız ile eserinizi çok daha rahat ve hızlı bir şekilde bitirebilir, sevdiğinizi fazla bekletmeden el emeği hediyenizi verebilirsiniz.

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8. Sevdikleriniz her gün sizi hatırlasın

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Kim sürekli sevdiği insanlarla birlikte olup onlara olan sevgisini dile getirmek istemez ki? Ne yazık ki, bunu yapabilmek pek mümkün değil. Hayat koşuşturması, iş, eğitim derken ailenizi veya arkadaşlarınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Ancak son dönemlerin en popüler dekorasyon objelerinden olan punch'lar, o özel insanın evinin en güzel köşesinde durarak sevginizi her daim ona hatırlatabilir. Eğer daha önce punch yapmadıysanız korkmanıza gerek yok. Şık bir punch yapabilmek için ihtiyacınız olan her şeyi içinde barındıran Dafne Kaktüs Punch Başlangıç Seti ile sevdiğiniz insan için kısa sürede güzel bir hediye hazırlayabilirsiniz.

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9. Size desteğini esirgemeyen örgü tabanlarına şans verin

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

Hayat bu, her insan kimi zaman zor dönemler yaşıyor. Böyle zamanlarda sevdikleriniz sayesinde toparlanıyor, sevdikleriniz kötü zamanlar yaşarsa onlara destek olmak için elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Aynı hayatta olduğu gibi, sevdikleriniz için hediye hazırlarken eseriniz de desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle örgü saksı, sepet veya tepsi gibi zor modellerde hediyenizin kullanışlı ve sağlam olması için tabanlar yardımınıza koşuyor. Örgü sürecini kolaylaştıran tabanları, farklı figür ve renklerde bulabilmeniz de mümkün. Şıklığı ile göz kamaştıran örgü tabanları, iyi bir dost gibi eserinize destek verecek.

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10. İnce ince, emek emek...

El emeği göz nuru hediyeler hazırlamak isteyenlerin alabileceği örgü ürünleri

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Sevgi, bu dünyada hissedebileceğiniz en güzel duygulardan biri. Bir örgü gibi küçük adımlarla, yavaş yavaş, kimi zaman zorluklarla savaşarak ve büyük bir sabırla inşa edilen sevgiye ne kadar emek harcarsanız o kadar değerli ve güçlü bir hal alıyor. Sevginizi göstermek için hediye hazırlarken daha küçük adımlara ihtiyaç duyuyorsanız tığları da tercih edebilirsiniz. Küçük ve hafif yapısı ile kolayca taşıyabileceğiniz, farklı boyutlarda tam 8 tığ içeren bu seti; çorap, bere, atkı gibi ürünler örmek için kullanabilirsiniz. Hem tasarımı ile çok şık duran hem tutuş kolaylığı sağlayan seti mutlaka sepetinize ekleyin!

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Sevgililer Günü
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