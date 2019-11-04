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El emeği örgüyle başladığı girişimcilikle örnek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Ayşegül Avcıoğlu (49), 9 yaşında anneannesinden öğrendiği örgüyü geliştirerek, el emeği ürünlerini internet üzerinden yurt dışına satmaya başladı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Ayşegül Avcıoğlu (49), 9 yaşında anneannesinden öğrendiği örgüyü geliştirerek, el emeği ürünlerini internet üzerinden yurt dışına satmaya başladı. Atölyesinde bebek pusetinden patiğe, battaniyeden çantaya örgü ürünleri satan Avcıoğlu, kendi işini kurmak isteyen kadınlara örnek oldu.
Ayşegül Avcıoğlu, 9 yaşında anneannesinden örgü örmeyi öğrendi. Örgülerinin motiflerine özgün tarzını da yansıtan Avcıoğlu, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ardından evlendi. Eşinin işi dolaysıyla Antalya'ya yerleşen Avcıoğlu'nun 2 kızı oldu. Gençliğinde anneannesinden öğrendiği patik, yelek ve battaniye gibi ürünleri kızları için yapmaya başlayan Avcıoğlu, etrafındakiler ürünlerini beğenince kendisini geliştirdi. Bu yıl el emeği ürünlerin satıldığı ABD'li internet sitesine üye olan Avcıoğlu, ürünlerini tanıtmaya başladı. 6 ayın sonunda ilk siparişini alan Avcıoğlu, bebekler için patik, eldiven, atkı, şapka gibi ürünleri yapıp, satmaya başladı. Yurt dışında kullanılan ürün ödeme sisteminin Türkiye'de kullanımının sona ermesinden sonra ürünlerini satmada zorluk yaşayan Ayşegül Avcıoğlu, farklı internet sitelerine de üye olup, ürünlerini sergilemeye başladı. Genellikle ürünlerini yurt dışına satan Avcıoğlu, eşinin ve kızlarının desteğiyle 2017'de küçük atölye açtı. El örgüsü ürünlerini satıp, aile ekonomisine katkı sağlayan girişimci Avcıoğlu, üretim yapmak isteyen kadınlara da örnek oldu.
'YENİ ŞEYLER ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'
Konyaaltı ilçesinde açtığı atölyede ürünlerini sergilediğini anlatan Ayşegül Avcıoğlu, patik, battaniye, yastık, kilim, çanta ve bebek puseti gibi ürünleri örüp, sattığını söyledi. İlk satışlarını internet aracılığıyla yurt dışına yaptığını belirten Avcıoğlu, öncelikle sosyal medya fenomenlerine bebek puseti hediye ettiğini anlattı. Memleketi Denizli'de tekstil sektöründeki ürünlerinden etkilendiğini aktaran Avcıoğlu, "Penye ipi keşfettim. Penye iplerinin üzüm bağlarında kullanıldığını öğrendim. Bu doğal ürünle ne yapabilirim diye araştırırken bebek pusetlerini buldum. Doğal penye iplerin anti alerjik özelliği olduğunu öğrendim. Ürünlerimi geliştirdim ve atölyemde örüp satmaya başladım. Örgü örmek isteyenlere workshoplar düzenliyorum. İnsanlara bir şeyler öğrettikçe mutlu oluyorum. Örmek çok güzel bir aktivite olduğu için bir taraftan da terapi oluyor. Kadınlar evlerine kazanç sağlayabilir. Bu sayede kendini daha iyi hissedebilir. Özellikle kadınların bir şeyler üretmesini istiyorum. Yeni şeyler üretmek gerçekten çok güzel. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir" diye konuştu.

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