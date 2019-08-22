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El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 13 yıldır tespih ustalığı yapan Mehmet Söylemez’in yaptığı tespihler fiyatları ile dikkat çekiyor.

Gaziantep’te 13 yıldır tespih ustalığı yapan Mehmet Söylemez’in yaptığı tespihler fiyatları ile dikkat çekiyor. Kentte, Hışman Usta diye bilinen 40 yaşındaki Söylemez’in yaptığı tespihlerin fiyatı bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor.
Gaziantep’teki tarihi Budeyri Han’da tespih üreten Mehmet Söylemez’in yaptığı tespihler, kalitesi ve fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İş yerine getirttiği değerli taşları çeşitli boyutlardaki tespihlere dönüştüren ve kentte Hışman Usta diye bilinen Mehmet Söylemez’in yaptığı tespihlerin fiyatları ise bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor.
Küçük dükkanında sıkma kehribar, katalin, çekoslovak, damla kehribar, pres kehribar, fil dişi, mors dişi, arizona taşı gibi pek çok değerli taştan ve ahşaptan oluşan tespihler yapan Hışman Usta, yaptığı tespihleri Türkiye ve dünyadaki meraklılarına satıyor.

“Bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkıyor”
Yaptığı tespihlerin fiyatları hakkında bilgi veren Mehmet Söylemez, “Yaptığımız tespihlerin fiyatı ham maddenin değerine göre değişiyor. Tespihlerde çok üst segment ve alt segment fiyatlar var. Şu anda da burada yaptığımız tespihlerin fiyatı bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

Tespih pek çok aşamadan geçiyor
Tespihler için öncelikle değerli taş ve ahşaptan ham madde elde ettiklerini belirten Söylemez, “Tespih ilk aşamalarda ham madde olarak yani kaya yada değerli ahşap olarak bize geliyor. Biz de gelen ham maddeyi özel ölçülere göre kesiyoruz. Kestiğimiz tespihin ham maddelerini çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. Sonrasında ise bunlara delim, bıçaklama ve parlatma aşamalarından geçirip tespih yapıyoruz” dedi.

Değerli taşlar tespihe dönüşüyor
Tespihleri yaparken pek çok değerli taş ve ahşap kullandıklarını vurgulayan Söylemez, “Burada sıkma kehribar, katalin, çekoslovak, damla kehribar, pres kehribar, alman zarı, fil dişi, mors dişi ile arizona taşı gibi pek çok değerli taştan ve ahşaptan oluşan tespihler yapıyoruz. Yaptığımız tespihlerin tamamlanma süresi ise özelliğine göre değişiyor. Bazı tespihler bir gün, bazıları bir hafta, kimisi bir ay sürüyor” diye konuştu.

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor

El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor
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