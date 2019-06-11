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El emeği ürünler görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Muğla Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen çeşitli kurslara katılan 11 bin 379 kursiyerin hazırladığı 17 bin ürün, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu

Marmaris Halk Eğitim Merkezince "Herkes İçin Hayat Boyu Eğitim" sloganıyla açılan 436 kursta, 11 bin 379 kursiyer eğitimlerini tamamladı.

Merkezin yıl sonu sergisi Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Açılışta, kursiyerler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyledi. Açılışa Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, kursiyerlerin yaptığı, kıyafet, takı, hediyelik eşya, el işi, tablolardan oluşan 17 bin eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, eserleri ortaya çıkaran kursiyerleri emeklerinden dolayı kutladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın da kursa katılanların sayısında her yıl artış yaşandığını ifade etti.

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