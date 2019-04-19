İlçede istihdama önemli katkı sağlayan kursa, el becerilerini geliştirmek isteyenlerin de ilgisi oldukça fazla. KOMEK'te, başta unutulan el sanatları olmak üzere mefruşat ve çeyizlik ürünler kursu, ev hanımlarının sıklıkla tercih ettiği branşların başında geliyor.

Gülgün İnanç, programa kayıtlı 70 öğrencinin ders aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"3 grup halinde gelen 45 yaş üzeri ev hanımları, aile ekonomisine katkı sağlamak için öğrendikleriyle birbirinden güzel işler çıkarıyor. Hanımlarımız el emeği bu ürünlerin satışını sosyal medyadan gelen talebe göre gerçekleştiriyor. Hane için de ek gelir kapısı oldu. Çeyiz malzemeleri ticaretine giriyorlar. Siparişleri çok fazla. Sosyal medya ile tüm dünyaya açılıyorlar. İnternet sitesi açıp, yaptıklarını satıyorlar. Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Özellikle İnstagram'dan satış yapanlar sipariş yetiştiremiyor. Çoğu zamanda bizden de destek istiyorlar."

- El işi ile torunlarının eğitimine destek oluyor

Kursiyerlerden 68 yaşındaki Latife İleri ise 2 ay önce geldiği kursta birçok el becerisine kavuştuğunu belirterek, "Şu anda damat bohçası yapıyorum. 2 ay kadar katıldığım bu kursta öğrendim. Torunlarıma da hazırlık yapıyorum. Önceden elimden geldiği kadar yapıyordum, burada daha da geliştirme fırsatım oldu. Çevremden de sipariş almaya başladım. Onları da yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Okuyan torunlarıma da destek oluyorum." ifadelerini kullandı.