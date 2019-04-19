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El emeğini "internete" taşıyan kadınlar talebe yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaşları 45 ile 68 arasındaki 70 ev hanımı, meslek edindirme kursunda öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor - El emeği, göz nuru çeyizlik malzemeler üreten kadınlar, unutulan el sanatlarına ilginin artmasıyla sosyal medya üzerinden aldıkları siparişlere yetişemiyor - Kursiyerlerden 68 yaşındaki Latife İleri: "Çevremden de sipariş almaya başladım. Onları da yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Okuyan torunlarıma da destek oluyorum" - Kurs öğretmeni Gülgün İnanç: "Siparişler çok fazla. Sosyal medya ile tüm dünyaya açılıyorlar. İnternet sitesi açıp, yaptıklarını satıyorlar. Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Özellikle İnstagram'dan satış yapanlar, sipariş yetiştiremiyor"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 70 ev hanımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) aldığı eğitimle mefruşat ve çeyizlik ürünler yapıyor.

Hububat ambarı kentin, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerinden Karapınar'da, KOMEK eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

İlçede istihdama önemli katkı sağlayan kursa, el becerilerini geliştirmek isteyenlerin de ilgisi oldukça fazla. KOMEK'te, başta unutulan el sanatları olmak üzere mefruşat ve çeyizlik ürünler kursu, ev hanımlarının sıklıkla tercih ettiği branşların başında geliyor.

El emeği göz nuru çeyizlik malzeme üreten kadınlar, unutulan el sanatlarına ilginin artmasıyla sosyal medya üzerinden aldıkları siparişleri de yetiştirmekte zorlanıyor.

- Orta yaş üzeri hanımlar ilgili

Kurs öğretmeni Gülgün İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatları ve çeyizlik malzeme yapımı kursunun yoğun geçtiğini söyledi.

İlçe merkezindeki kurs binasında yapılan eğitimlerde pratik uygulamayla kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiğini anlatan İnanç, haftada 3 gün mefruşat ve çeyiz ürünleri yapımı, 2 gün de giyim dersleri verildiğini dile getirdi.

Gülgün İnanç, programa kayıtlı 70 öğrencinin ders aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"3 grup halinde gelen 45 yaş üzeri ev hanımları, aile ekonomisine katkı sağlamak için öğrendikleriyle birbirinden güzel işler çıkarıyor. Hanımlarımız el emeği bu ürünlerin satışını sosyal medyadan gelen talebe göre gerçekleştiriyor. Hane için de ek gelir kapısı oldu. Çeyiz malzemeleri ticaretine giriyorlar. Siparişleri çok fazla. Sosyal medya ile tüm dünyaya açılıyorlar. İnternet sitesi açıp, yaptıklarını satıyorlar. Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Özellikle İnstagram'dan satış yapanlar sipariş yetiştiremiyor. Çoğu zamanda bizden de destek istiyorlar."

- El işi ile torunlarının eğitimine destek oluyor

Kursiyerlerden 68 yaşındaki Latife İleri ise 2 ay önce geldiği kursta birçok el becerisine kavuştuğunu belirterek, "Şu anda damat bohçası yapıyorum. 2 ay kadar katıldığım bu kursta öğrendim. Torunlarıma da hazırlık yapıyorum. Önceden elimden geldiği kadar yapıyordum, burada daha da geliştirme fırsatım oldu. Çevremden de sipariş almaya başladım. Onları da yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Okuyan torunlarıma da destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

- Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Minteha Sonkaya da el sanatları eğitimine çocuk yaştan beri ilgi duyduğunu aktardı.

Kursun açılmasıyla hayallerini gerçekleştirmek için adım attığını vurgulayan Sonkaya, şunları kaydetti:

"Ek gelir ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla sipariş alıyorum. Nevresim, yastık ve sofra takımı işliyorum. İlerledikçe daha güzel ürünler ortaya çıkıyor. Yaptığım ürünler genellikle uygun fiyatlarda satışı yapılan hediyelik türden işler. Yaz döneminde düğünlerin artmasıyla siparişlerin daha da çoğalacağını düşünüyorum. Elimden geldiği kadar işleri yetiştirmeye gayret ediyorum. Şu anda aldığım bir sipariş üzere pike takımına çalışıyorum. Bu ürünü yaklaşık 1 ayda tamamlayacağım. Bunun piyasa değeri ise 750 liradır."

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Anahtar Kelimeler:
çeyizlik ev hanımı Karapınar KOMEK

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