HABER

El emekleri OSMEK ile hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki el sanatları kursunun yaz dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan vatandaşlar, 2018-2019 yaz eğitim dönemini tamamladı.

El emekleri OSMEK ile hayat buldu

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki el sanatları kursunun yaz dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak maksadıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan vatandaşlar, 2018-2019 yaz eğitim dönemini tamamladı. Yaklaşık 3 ay süresince yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği dekoratif tabloları sergileme fırsatı bulan 22 kursiyer, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in elinden aldı.
Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Cingil, sergide oldukça güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, “Her yaştan insanın faydalandığı OSMEK kurslarımızda öğrencilerimiz bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyor. Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sanattan spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer almayı sürdürüyoruz. Bugün burada eserlerini gezip görme fırsatı bulduğumuz kursiyerlerimizi ve bu kurslara katkısı olan herkesi kutluyorum” dedi.
Cingil, daha sonra Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ile birlikte sergiyi gezdi.

El emekleri OSMEK ile hayat buldu

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
Azerbaycanlı papazlardan Zeve Şehitliği’ne ziyaret, Ermenilere tepkiAzerbaycanlı papazlardan Zeve Şehitliği’ne ziyaret, Ermenilere tepki
HDP'li belediye, şehit yakınlarının işe iadelerini kabul etmediHDP'li belediye, şehit yakınlarının işe iadelerini kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.