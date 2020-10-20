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El Ezher Baş İmamı'ndan Paty cinayetine kınama

20.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Mısır'daki El-Ezher Camii'nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib, Fransa'da bir öğretmenin radikal İslamcı olduğu tahmin edilen saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesini kınadı.

El Ezher Baş İmamı'ndan Paty cinayetine kınama

Fransa, geçtiğimiz cuma günü tarih öğretmeni Samuel Paty'nin 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir Rus saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesinin şokunu atlatmaya çalışırken, saldırıya ilişkin bir kınama da İslam dünyasından geldi.

Sünni İslam'ın en yüksek otoritesi sayılan Mısır'daki El-Ezher Camii'nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib, Roma'da düzenlenen dinler arası bir barış duasında okunmak üzere hazırladığı yazısında, "El Ezher'in Baş İmamı olarak Yüce Allah'ın huzurunda bu iğrenç saldırı ve böylesine yanlış, çarpık düşüncelere kapılanlarla arama mesafe koyduğumu açıklıyorum" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisinden ötürü etkinliğe bizzat katılamayan Baş İmamın yazısı başkası tarafından okundu.

Şeyh Ahmed El Tayyib, "Paris'teki korkunç cinayeti İslam'ın ve Hz. Muhammed'in öğretileri adına kınadığını" belirtti. El Ezher'in Baş İmamı diğer yandan dinleri aşağılayan eylemleri de kınadı. El Tayyib, "ifade özgürlüğü kisvesi altında dinlerin hakarete uğramasının ve sembollerinin kötüye kullanılmasının entelektüel açıdan tereddütlü olduğunu ve nefrete çağrı teşkil ettiğini" söyledi. Baş İmam, "Yeni Zelanda'da bir camiye girip Müslümanları öldüren terörist Hz. İsa'nın dinini ne kadar temsil ediyorsa Paris'teki terörist ve destekçileri de Hz. Muhammed'in dinini o kadar temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmeni olan Samuel Paty derste düşünce özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösterdiği için internette başlatılan bir nefret kampanyasının hedefi olmuş ve 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmenin ölümü Fransa'da ve dünyanın çok büyük bir bölümünde büyük üzüntüyle karşılandı.

KNA / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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