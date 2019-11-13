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El-Ezher'den uluslararası topluma "İsrail" çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:13 | Son Güncelleme

"Filistin halkına karşı işlenen terör suçları, insanı hedef alan bu zalim işgalin kanlı yüzünü ortaya koydu. Bu terör eylemleri, uluslararası toplumun ve ilgili kurumların insani duruş sergilemesini gerektiriyor"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher kurumu, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına yönelik "terör eylemlerine" karşı "insani duruş" sergileme çağrısında bulundu.

El-Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları kınandı.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen terör suçları, insanı hedef alan bu zalim işgalin kanlı yüzünü ortaya koydu. Bu terör eylemleri, uluslararası toplumun ve ilgili kurumların insani duruş sergilemesini gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

El-Ezher ayrıca, Araplar ve Müslümanlar başta olmak üzere dünyadaki tüm adil insanları Filistin halkının yanında yer almaya ve işgale karşı mücadeleyi desteklemeye çağırdı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezher Gazze

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