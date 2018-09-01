El-Ezherli Türk öğrencilerden vefa örneği

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesinin Türk öğrencileri, herhangi bir karşılık beklemeksizin dertleriyle ilgilenen Sedat Kaya'nın Türkiye'ye dönüşünden dolayı çok üzüldüklerini belirterek kendisi için veda töreni düzenlediler.

El-Ezherli Türk öğrenciler, Mısır'da yaşadığı sürece kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf eden Sedat Kaya'ya vefa örneği sergiledi.

Türkiye’ye dönecek Kaya için veda töreni düzenleyen öğrenciler, bundan sonraki süreçte kendilerini daha yalnız hissedeceklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan El-Ezher Üniversitesi Usuliddin Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Melih Şener çok iyi tanıdığını söylediği Sedat Kaya’nın Kahire’de iş adamlarına tercümanlık yaptığını, ayrıca inşaat sektöründe boya badana ve restorasyon işleri yaparak hayatını kazanmaya çalıştığını, bazen iş bulamayıp evine ekmek götürmekte zorlandığını, buna karşın öğrencilerin ihtiyaçları ile ilgilenmeyi kendine bir borç bildiğini belirtti.

Kaya'nın öğrenciler için gösterdiği fedakarlığı unutmayacaklarını dile getiren öğrencilerden Yusuf Genç, "Öğrencilerin eşyasını sırtında taşıyan, onların dertleriyle kendi çocuklarının dertleriyle ilgilenir gibi ilgilenen Sedat abinin dönüşü bizi üzdü. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha yalnız hissedeceğiz." dedi.