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El-Ezherli Türk öğrencilerden vefa örneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:12 | Son Güncelleme

Mısır'da yaşadığı 11 yıl boyunca Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcayan Sedat Kaya için veda töreni düzenlendi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesinin Türk öğrencileri, herhangi bir karşılık beklemeksizin dertleriyle ilgilenen Sedat Kaya'nın Türkiye'ye dönüşünden dolayı çok üzüldüklerini belirterek kendisi için veda töreni düzenlediler.

El-Ezherli Türk öğrenciler, Mısır'da yaşadığı sürece kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf eden Sedat Kaya'ya vefa örneği sergiledi.

Türkiye’ye dönecek Kaya için veda töreni düzenleyen öğrenciler, bundan sonraki süreçte kendilerini daha yalnız hissedeceklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan El-Ezher Üniversitesi Usuliddin Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Melih Şener çok iyi tanıdığını söylediği Sedat Kaya’nın Kahire’de iş adamlarına tercümanlık yaptığını, ayrıca inşaat sektöründe boya badana ve restorasyon işleri yaparak hayatını kazanmaya çalıştığını, bazen iş bulamayıp evine ekmek götürmekte zorlandığını, buna karşın öğrencilerin ihtiyaçları ile ilgilenmeyi kendine bir borç bildiğini belirtti.

Kaya'nın öğrenciler için gösterdiği fedakarlığı unutmayacaklarını dile getiren öğrencilerden Yusuf Genç, "Öğrencilerin eşyasını sırtında taşıyan, onların dertleriyle kendi çocuklarının dertleriyle ilgilenir gibi ilgilenen Sedat abinin dönüşü bizi üzdü. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha yalnız hissedeceğiz." dedi.

Sedat Kaya ise çeşitli nedenlerden dolayı imam hatip lisesini bitirdikten sonra üniversite okuyamadığını, "Bir Müslüman olarak sadece bu imkanı bulan öğrencilere nasıl yardım edilebilir?" düşüncesinden hareketle Mısır’daki Türk iş adamlarından öğrenciler için burs ve kira yardımı bulmaya çalıştığını belirterek öğrencilerin alicenaplığının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Bundan 11 yıl önce Kahire’ye bir Türk firmasında çalışmak için gelen Kaya, Mısır’da kalmış ve bu süreçte imkan buldukça Mısır’da eğitim gören Türk öğrencilere barınma ve burs imkanı sağlayabilmek ve öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük çaba sarf etmişti.

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El Ezher mısır öğrenciler Örneği Sedat Kaya- Mısır vefa

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