El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin yönetiminin işgal güçleri ile güvenlik ilişkilerine dair dosyası üzerine karar, alınmak üzere önümüzde duruyor." diyerek, İsrail'in saldırılara devam etmesi durumunda, aralarında yapılan anlaşmalara saygı duymayacaklarını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in tüm anlaşmaları bozduğuna dikkati çeken Eştiye, Filistin yönetiminin güvenlik ilişkilerine dair dosyasının masada olduğu ve buna ilişkin kararın, alınma aşmasında olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, cumartesi günü Ramallah'taki Cumhurbaşkanlığında genişletilmiş Filistin liderler toplantısı yapılacağını söylemişti.

- Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da, son günlerde gerginlik giderek tırmanıyor.

İlk olarak 9 Aralık Pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılmasının ardından İsrail güçleri, başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yaptıkları baskınları artırmıştı.