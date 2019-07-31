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El freni boşalan park halindeki araç trafiğe daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’da park edildikten sonra el freni boşalan otomobil akan trafiğe daldı.

El freni boşalan park halindeki araç trafiğe daldı

Antalya’da park edildikten sonra el freni boşalan otomobil akan trafiğe daldı. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar durdurmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak durabilirken, ilginç olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.
Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün yol kenarına park ettiği 26 BP 286 plakalı otomobil, bir süre sonra el freni boşalarak geriye doğru hareket etmeye başladı. Otomobil, hemen arkasında bulunan park halindeki başka bir araca çarptı, ardından akan trafiğe daldı. Bu sırada otomobili fark eden otobüs durağındaki vatandaşlar, otomobili durdurmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.
Şans eseri kazanın yaşanmadığı olay sonrası otomobil, orta refüje çarparak durabildi.

El freni boşalan park halindeki araç trafiğe daldı

El freni boşalan park halindeki araç trafiğe daldı

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