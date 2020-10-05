HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.Olay, Tekirdağ Marmaraereğilisi’nde bir cadde üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.
Olay, Tekirdağ Marmaraereğilisi’nde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. İki kişinin çıkıp park ettiği park halindeki araç iddiaya göre el freni çekilmediği gerekçesiyle hareket etmeye başladı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.
Bütün bu olanlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor''Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
1/
En Çok Okunan Haberler
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Müdürün odasında basılmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Müdürün odasında basılmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Maltepe'de amca saldırısı iddiası! Genç kadından yardım çığlığı
Maltepe'de amca saldırısı iddiası! Genç kadından yardım çığlığı
Türü bilinmeyen hayvan iskeletini özel yerde saklıyor
Türü bilinmiyor! Özel yerde saklıyor
'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
İstanbul'da yazdan kalma hava! Soluğu denizde aldılar
Yer: İstanbul! Soluğu denizde aldılar
Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Salih Müslüm'ün yeğeni ikna yoluyla teslim olmuştu! Yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.