HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El freni çekilmeyen araç trafiği birbirine kattı

El freni çekilmeyen araç trafiği birbirine kattı

18.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da park halinde bulunan ve el freni çekilmeyen ticari araç, kaldırımdan yola inip trafiği karıştırdı.

Antalya’da park halinde bulunan ve el freni çekilmeyen ticari araç, kaldırımdan yola inip trafiği karıştırdı. Ticari araç yolun karşısına geçip bir kamyona çarparak dururken bir araç ta çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya’nın Pınarlı Mahallesinde yaşandığı kaydedilen ilginç olayda kaldırıma park edilen aracın, bir anda hareket etmeye başlayarak yola girmesi, aracı gören seyir halindeki diğer araçların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafına park edilen ancak el freni çekilmeyen araç, bir süre sonra içinde kimse olmadığı halde hareket etmeye başlayıp yola indi. Park halindeyken direksiyonu sola dönük olan araç, aynı istikamette araçların seyrettiği yola girip karşı tarafa kadar geçti. Otomobili bir anda yolda gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, sürücüsüz araç yolun karşısındaki bir kamyona çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken diğer sürücülerin dikkati sayesinde olay ucuz atlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Kar çılgınlığı! 45 kişi aynı anda böyle kaydıKar çılgınlığı! 45 kişi aynı anda böyle kaydı
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Kocaeli'nde 5 gündür kayıp olan doktor Uğur Tolun'la ilgili son dakika haberi! Ölü bulundu

5 gün sonra acı haber geldi!

Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret!

Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret!

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu gece ve yarına dikkat

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu gece ve yarına dikkat

İSKİ su kesintisi 18 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 18 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Bursa'da kar çılgınlığı! 45 kişi aynı anda böyle kaydı

Kar çılgınlığı! 45 kişi aynı anda böyle kaydı

Yer: İstanbul! Kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı

Yer: İstanbul! Akılalmaz görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.