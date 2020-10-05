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  4. El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan son anda kurtardı

El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan son anda kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde el freni çekilmeden park edilen hafif ticari araç, hareket ederek duvara doğru giderken, başka bir araç sürücüsü tarafından fark edilerek, duvara çarpması son anda önlendi. Sürücünün aracı durdurma çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Marmara Ereğlisi ilçesinin Eniz Sülün Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hafif ticari araçla cadde üzerindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) şubesi önüne hafif ticari araçla gelen 2 kişi, aracı park edip, fatura ödemek için içeriye girdi. Park edilirken boşta bırakılan ve el freni de çekilmeyen araç, hareket ederek, yolun karşısındaki duvara doğru gitmeye başladı.

KAMYONETTEN İNİP ARACIN DUVARA ÇARPMASINI ENGELLEDİ

Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü hareket eden araçta şoför bulunmadığın görence aracından indi. Sürücü, hareket eden hafif ticari aracı duvara çarpmasını engellemek için önüne geçerek durdurmaya çalışırken, çevreden gelenler de kendisine yardım etti. Araç, duvara çarpmaktan son anda kurtarıldı.

Bu arada aracı park eden 2 kişi de olayı öğrendikten sonra koşarak, araçlarının yanına geldi. Aracın duvara çarpmasını önlemek için sürücünün gösterdiği gayret cadde üzerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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