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El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de sürücüsünün yol kenarına park ettikten sonra el frenini çekmediği kamyon, meyilli alanda yaklaşık 300 metre kayarak, Yaşar Polat'ı (59) ezdikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi.

El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sürücüsünün yol kenarına park ettikten sonra el frenini çekmediği kamyon, meyilli alanda yaklaşık 300 metre kayarak, Yaşar Polat'ı (59) ezdikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polat olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan 50 metre uzaklıkta ise semt pazarının kurulu olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 17.40 sıralarında Merkez Melikgazi ilçesine bağlı, İldem Cumhuriyet Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre lojistik firmasına ait 38 D 9535 plakalı kamyonun sürücüsü Ümit Tamer (28), İldem Çarşısı önüne gelerek aracı park etti. Araç kontağını üzerinde bırakan Tamer, çarşıya gitti. El freninin çekili olmaması nedeniyle kamyon bir süre sonra eğimli alandan cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 300 metre kontrolsuz şekilde ilerleyen sürücüsüz kamyon, yoldan pazara gittiği ileri sürülen Yaşar Polat’a çarparak altına aldı. Kamyon yol kenarında bulunan 38 YN 463 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede başından ağır yaralanan Yaşar Polat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Polat’ın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. İnceleme sonrası Polat’ın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. kamyon sürücüsü Ümit Tamer'in gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
50 METRE UZAKTA SEMT PAZARI VARDI
Çevredeki vatandaşlar, kaza yerinin 50 metre uzağında semt pazarının kurulu bulunduğunu belirterek, daha büyük bir faciadan dönüldüğünü belirttiler.

FOTOĞRAFLI

El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölüEl freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü

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