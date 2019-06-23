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El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki dinlenme tesisinde el freni çekilmeden park edilen kamyonun şarampole yuvarlanması, güvenlik kamerasına yansıdı - Kayıtlarda, bir taksinin, Sivas-Erzincan kara yoluna çıkan kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı.

Sivas-Erzincan kara yolundaki dinlenme tesisinde, el freni çekilmeden park edilen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Geriye giderek Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi.

Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, bir taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu ve şoförün aracın peşinden koştuğu görülüyor.

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el freni imranlı kamyon Sivas

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