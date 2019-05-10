El freni çekilmeyen kamyonet evin balkonuna çarptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tüp yüklü kamyonet, bahçesine girdiği evin balkonuna çarparak durabildi.

Atilla Ö, kullandığı 20 AAY 762 plakalı tüp yüklü kamyoneti Hisar Mahallesi Hüseyin Kabasakal Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önüne park ederek araçtan indi.

Alışveriş için markete giren Atilla Ö, kamyonetin yokuş aşağı hareket ettiğini fark edip arkasından koşmaya başladı.

Caddeyi takip ederek yaklaşık 100 metre giden kamyonet, kavşaktaki trafik ışığına çarptıktan sonra yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Ağaçlara ve evin balkonuna çarpan araç devrilerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonetin çevresi güvenlik şeridine alınırken yapılan incelemede mutfak tüplerinde gaz kaçağı olmadığı tespit edildi.

Tüplerin başka araca yüklendiği kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle evin balkonunda ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kamyonetin park edildiği yerden hareket ettiği ve sürücünün peşinden koştuğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

