El freni çekilmeyen midibüs 2 otomobile çarptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK’te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu servis midibüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Hareket ettiği midibüsün arkasından koşarak binmeye çalışan Abdullah E., düşerek yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah E., Kardemir'de sabah vardiyasında çalışacak olan işçileri taşımak için çalıştırdığı midibüsten indi. Abdullah E.’nin el frenini çekmeyi unuttuğu midibüs bir anda hareket etmeye başladı. Abdullah E., peşinden koştuğu hareket halindeki ve kapısı açık olan midibüse binmeye çalıştı. Abdullah E., düşüp yaralanırken midibüs ise bir apartmanın önünde park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra durdu. Büyük gürültüyle uyanarak panik halinde sokağa çıkan apartman sakinleri hurdaya dönen otomobilleri ve yolda yaralı olarak yatan Abdullah E.’yi görünce 112 Acile durumu bildirdi. Abdullah E., gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobillerin sürücüleri Abdullah E.’den şikayetçi olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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