El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cengiz Çağman, sigara firmasına ait 41 BM 838 plakalı ait minibüs, bir marketin önünde park edip, içeri girdi. Çağman, sigara siparişlerini alırken, el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etti. Yola inen minibüs Uğur Coşkun'un kullandığı 67 AJ 813 plakalı minibüs ile çarpıştı. Coşkun, araç içinde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini araç içinde yaptığı Uğur Coşkun, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yaralanan Uğur Coşkun ile beraberinde bulunan Ali Coşkun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, Cengiz Çağman'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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