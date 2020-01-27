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El freni çekilmeyen minibüs zincirleme kazaya yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Habibler-Arnavutköy yolunda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Habibler-Arnavutköy yolunda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın yol kenarına el freni çekilmeden park edilen minibüsün yola kaymasıyla meydana geldiği iddia edildi.
Kaza, Habibler-Arnavutköy yolu Habibler mevkii Arnavutköy istikametinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza iddiaya göre, yol kenarına el freni çekilmeden park edilen minibüsün kaymasıyla yaşandı. Yol ayrımında çarpışan Fuat Arslan ve Ömer Karanfil isimli iki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya başladı. İnerken 59 UT 729 plakalı minibüsün el frenini çekmeyen Fuat Arslan’ın aracı geri geri yola kaydı. Ana yola çıkan minibüse önce fabrika işçilerini taşıyan Gökmen Kara idaresindeki 34 LAS 775 plakalı minibüs, ardından 34 LTS 39 plakalı hafif ticari araç çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
“Araçta 7 tane fabrika personeli vardı”
Kazaya karışan servis minibüsü şoförü Gökmen Kara, “Adam oraya arabayı bırakmış el frenini çekmemiş. Geri geri geldi biz de kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Ben ortadan vurmamak için arkasına vurdum. Araçta 7 tane fabrika personeli vardı. Benim arabamda yaralı yok” dedi.
“El freni çekilmediğinden kendi kendine yola geldi”
Yol ayrımında yaşanan kazanın ardından minibüs şoförünün el frenini çekmediğini iddia eden Ömer Karanfil, “Ben seyir halindeyken adam önüme kırdı. Kaçmaya çalışırken durdurdum aracı yukarı park etti. Ama el frenini çekmemiş. Bir baktım araç ger geri gidiyor. Şoför kim dedim ‘benim’ dedi. Sonra olay birbirine girdi. Araç el freni çekilmediğinden kendi kendine yola geldi” diye konuştu.
“‘Sen vurdun, ben vurdum’ diye tartışırken araç yola fırladı”
El frenini çekmeden aracından indiği iddia edilen Fuat Arslan, “Biz sağ yola girecekken diğer araç geldi ters yönden girdi bize vurdu. Aracı sağa çekip durduk hasar var mı diye. ‘Sen vurdun, ben vurdum’ diye tartışırken bizim araç geri geri yola fırladı. O esnada zaten araçlar birbirlerine girdi” şeklinde konuştu.

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