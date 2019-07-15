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El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre kaza, Sandıklı’nın Hisar Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sandıklı’nın Hisar Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 03 LN 273 plakalı araç sürücüsü Ali ihsan Gümüşhan, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket alan araç, kontrolden de çıkarak doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle gaz kaçağının meydana geldiği olay sonrasında mahalleli büyük panik yaşadı. Durumun polis ve doğal gaz ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde önlem alınarak gaz akışı kesildi. Mahallede korkuya neden olan kaza, güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi.
Araç kaza yerinden çekilirken kaza ile ilgili soruşturma yapılıyor.

El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

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