El freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı

Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bilgisayar dükkanına çarptı.

Merkez Haliliye ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde el freni çekilmeden ve park halinde bırakılan 63 KF 347 plakalı otomobil, bir süre sonra geri giderek, bilgisayar dükkanına çarptı.

Kazada, iş yerinin camı kırılırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Esnaf Murat Gamsız, park edilen bir otomobilin aniden hareket ettiğini gördüklerini ancak kazaya engel olamadıklarını söyledi.

Gamsız, kazada kimseye bir şey olmamasının sevindirici oluğunu belirtti.

