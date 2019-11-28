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El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri sokağın başındaki telefon ve elektronik eşya satılan iş yerine girdi.Edinilen bilgiye göre, Müslüm Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini Saltoğlu Sokak üzerindeki bir otoparka bıraktı.

El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri sokağın başındaki telefon ve elektronik eşya satılan iş yerine girdi.
Edinilen bilgiye göre, Müslüm Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini Saltoğlu Sokak üzerindeki bir otoparka bıraktı. Özcan’ın el frenini çekmeyi unutup indiği otomobil, yaklaşık 15 metre geri geri hareket ederek sokağın başında bulunan iş yerine girdi. Otomobil, telefon ve elektronik eşya satan vitrinine zarar vererek durabildi. Olayın ardından vitrindeki telefon ve tabletler yere saçıldı. Olay anında iş yerinde bulunan 2 kişi, panikle kendilerini dışarı attı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, iş yerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.

El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi

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