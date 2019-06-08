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El freni çekilmeyen otomobil piknikçilerin arasına daldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, sürücüsü Osman Orman'ın, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, piknik yapanların arasına daldı. Kazada, işitme engelli Ömer Mercen yaralandı.

El freni çekilmeyen otomobil piknikçilerin arasına daldı: 1 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, sürücüsü Osman Orman'ın, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, piknik yapanların arasına daldı. Kazada, işitme engelli Ömer Mercen yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Derik ilçesinde meydana geldi. Gap Şelalesi'ne piknik yapmaya gelen Osman Orman, 63 UH 328 plakalı otomobilini park ederken iddiaya göre el frenini çekmedi. Bir süre sonra hareket eden otomobil, bölgede piknik yapanların arasına daldı. Orman ve çevredekiler otomobili tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Otomobil, işitme engelli Ömer Mercen'e (25) çarpıp, su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mercen ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Sürücü Orman ise jandarmadaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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El freni çekilmeyen otomobil piknikçilerin arasına daldı: 1 yaralıEl freni çekilmeyen otomobil piknikçilerin arasına daldı: 1 yaralı

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