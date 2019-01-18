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El freni çekilmeyen taksi, yolcu otobüsüyle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:38 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için geriye doğru hareket eden ticari taksi, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı.

DENİZLİ'de, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için geriye doğru hareket eden ticari taksi, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada, yaya geçidinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, bugün (Cuma) saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Faik S.K.'nın İstiklal Caddesi üzerinde park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu 20 T 0217 plakalı ticari takisisi, geriye doğru hareket etmeye başladı.
Hareket ettikçe hız kazanan taksi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Rıdvan Çelik yönetimindeki 20 BL 097 plakalı Yeşilyurt-Meska seferini yapan yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca, taksinin geçtiği yaya geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aracını park ettiği yerde bulamayan taksi şoförü, kazayı görerek olay yerine geldi. Burada, trafik polislerine kendini esprili bir şekilde savunmaya çalışan taksici Faik S.K., aracının buraya gelmesinin fizik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Yolcu otobüsünün sürücüsü Rıdvan Çelik ise, yolcularının büyük korku yaşadığını belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken, taksi geldi ve otobüse vurdu. El frenini çekmeyi unutmuşö dedi.
"YÜREĞİMİZ HOPLADI, ÇOK KORKTUKö
Çarğışma anında otobüste bulunan yolculardan Yasemin Orhan, taksinin şiddetle otobüse çarptığını ve çok korktuklarını söylerek, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyordu. Hepimiz çok korktukö dedi. Bir diğer yolcu Ayşe Tıkır ise, "İlk başta, biz bilerek geri geri geldiğini düşünüp, duracağını sandık. Ancak taksinin içinde kimse yokmuş. Geldi otobüse çarptı. Çok korktukö diye konuştu.

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