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El freni çekilmeyen traktörün ezdiği Emirhan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi yakınlarındaki tütün tarlasında meydana geldi. Feride- Bilal Karakaşoğlu çifti, tarlada kurdukları çadırda otururken, oğulları Emirhan da park halindeki traktörün yanına gitti. El freni çekilmediği için hareketlenen traktör, küçük çocuğun üzerinden geçti. Kazayı gören Karakaşoğlu çifti, panikle traktöre koşup, tekerleğin altında kalan oğullarını alarak, otomobille Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, yaptığı kontrolde, Emirhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, tarlada inceleme yaptı. Çadırın kenarındaki eğimli alanda park halinde olan traktörün, el freni çekilmediği için hareketlendiği ve Emirhan Karakaşoğlu'nun üzerinden geçtiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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