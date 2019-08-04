El frenini çekmediği otomobil iki otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu

Karabük’te arkadaşının iş yerini ziyaret etmek için aracını park eden sürücünün el frenini çekmediği otomobil, iki otobüse zarar vermekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Çamlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret etmek isteyen Ertan Çakır, el frenini çekmeyi unuttuğu aracını park etti. Sürücü Çakır otomobilinden uzaklaştıktan sonra araç kendi kendine geriye gitmeye başladı. Yaklaşık 80 metre geriye doğru giden otomobil iki otobüse çarpmaktan kıl payı kurtulurken, duvara vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

"Kendi arabam olduğunu fark ettim"

Çamlık Tabiat Parkı’na arkadaşını ziyarete geldiğini belirten Çakır, "Aracımı daha önce çekmediğim bir yere çektim. Aracımdan iner inmez arkadaşımın yanına girdim. Daha sonra birkaç saniye sonra bir kütleme sesi geldi. Dedim galiba bir sarhoş geldi arabayı vurdu. Daha sonra dışarı çıktık. Tabi ben kendi arabama da bakmadım. Baktım aşağıda karanlıkta bir araba var. Gidelim, yardım edelim diye koştum aşağıya. Baktım benim arabaya benzeyen bir araç. Daha sonra yaklaştıktan sonra kendi arabam olduğunu fark ettim" dedi.

"Hemen polisi aradım ardından. Daha sonra arkadaşları aradım" diyen Çakır, "Gelip güvenlik kameralarından baktıktan sonra ilk başta fark edemedim. Arkadaşı aradım. Dedim ki ’Benim arabaya bir şahıs biniyor ama şoför mahallindeki şahsı göremiyorum. Benim arabayı çaldılar. Vurdular ve kaçtılar’ diyorum ben. Daha sonra daha dikkatli inceledikten sonra arabadaki kişi benim. Dalgınlık. Biraz da moral bozukluğu. Aracımızın jantı kırıldı. Rot kırıldı, direksiyon kutusu kırıldı. Kaza bela Allah’tan olmadı yani. Herhangi bir araca çarpma olmadı" ifadelerini kullandı.



