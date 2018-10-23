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El frenini çekmeyi unuttuğu forklift ölümüne neden oldu, dehşet anları kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddialara göre özel bir limanda tekniker olarak çalışan 60 yaşındaki Mehmet Girgin, el freni çekilmeyen ve hareket eden forkliftin denize düşmesini engellemek isterken hayatını kaybetti. Kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kaza geçen ay Çeşme ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Girgin, limanda tekniker olarak çalışıyordu. Ortaya yeni çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, akşam vardiyasında görevli olan Girgin, kullandığı forkliftle kıyıya yanaştı; yaşlı adam bir müddet sonrada iş makinesinden aşağıya indi.

Girgin, iddialara göre forkliftin el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etti. Panik halde forkliftin el frenini çekmeye çalışan Girgin, başarılı olamayınca elleriyle aracın denize düşmesini engellemek istedi. Deniz kıyısına çok yakın olan Girgin, kendini denize düşmekten kurtaramadı. Kaza sırasında 3 tonluk forklift Mehmet Girgin'in üzerine düştü. Olay ise saniye saniye limanın kameralarına yansıdı. Girgin'in cansız bedeni ise 100 metre açıkta çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Çeşme Forklift

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