HABER

El frenini çekmeyi unutunca kayan aracı az kalsın gecekonduya giriyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

SARIYER'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, kayarak gecekondu ile yol arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, kayarak gecekondu ile yol arasındaki boşlukta asılı kaldı. Aracın gecekonduya girmesini ağaç engelledi. Araç. çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay Sarıyer Bahçeköy Sarnıç sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah spor yaptıktan sonra hafif ticari aracıyla evinin bulunduğu alana gelen Mustafa Karaboğa, aracı evinin önüne park ettikten sonra el frenini çekmeden indi. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan araç, daha sonra yol kenarındaki gecekondu ile yol arasında askıda kaldı. Aracın gecekonduya girmesini yandan çarptığı ağaç engelledi. Aracı bulunduğu yerden çıkartamayan Karaboğa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracı çıkaramayınca bölgeye çekici çağrıldı. Askıda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMUŞUM ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI

Dalgınlıkla el frenini çekmeyi unuttuğunu anlatan sürücü Mustafa Karaboğa “Ben spor yapıp geldim. aracımı park ettim indim. 2-3 adım attım, aracımın el frenini çekmeyi unutmuşum araç boşta olduğu için hareket etmeye başladı. Sonra araç buraya girdi. Normalde her zaman el frenine bakardım kontrol ederdim ama bu sefer dalgınlığımıza geldi" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 3’ü ağır 26 yaralıManisa’da işçi servisi kaza yaptı: 3’ü ağır 26 yaralı
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölüTarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.