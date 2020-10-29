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El Halil’de Mevlit Kandili’ni kutlamaya giden Filistinlilere İsrail engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Hz.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili’ni kutlamaya giden Filistinlilerin, Harem-i İbrahim Camisi’ne girişini engelledi.
Batı Şeria’nın El Halil kentinde Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğumunun yıl dönümü kutlamak ve namaz kılmak isteyen Filistinliler, Harem-i İbrahim Camisi’ne akın etti. Kutlamalara müdahale eden İsrail güçleri, Filistinlileri engelledi. Harem-i İbrahim Camisi’ne giriş kapatan İsrail güçleri, ise korona virüs önlemleri kapsamında sadece 200 kişinin camiye girebileceğini açıkladı. Caminin farklı girişlerinde kalan ve evlerine dönmek istemeyen Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.
El Halil Vakiflar Müdürü Cemal Ebu Aram, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü kutlamak için İbrahimi Camii’nde ibadetlerimizi ve dualarımızı etmeye geldik. İsrail, politikasını El Halil’de empoze etmeye çalışırken vaz geçmeyeceğiz. Kutlamalarımız Hz. Muhammed’e hakaret içeren Fransız karikatürleri de bir cevap olsun” dedi.

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