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El Halil’deki gösteriye İsrail müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Halil İbrahim Camii katliamının 25.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Halil İbrahim Camii katliamının 25. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Cuma namazından sonra yüzlerce Filistinlinin katılımıyla Halil İbrahim Camii katliamının 25. yıldönümü dolayısıyla büyük bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirildi. İsrail işgal güçleri, özgürlük ve direniş sloganları atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, cami katliamında ölenlerin resimlerinin bulunduğu afişleri kaldırdı. Filistin gençler ise İsrail polisine taş atarak karşılık verdi.
Halk Direnişinin Koordinatörü Salah al-Khawaja, Halil İbrahim Camii katliamının 25. yıldönümü ve 29 Filistinlinin şehit edilmesi anısına toplandıklarını belirterek direnişin İsrail’in Filistin topraklarından çıkıncaya kadar devam edeceğini söyledi.
İnsan Hakları Savunucuları Grubu aktivisti Badee Dweik, Müslümanların isteğinin kapatılan El- Halil şehrindeki Shuhada caddesi ve dükkanların açılması olduğunu söyledi.
İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin’de 1948’den itibaren çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların en önemlilerinden biri 25 Şubat 1994’te sabah namazı sırasında El Halil şehrinde Halil İbrahim Camii’nde düzenlenen saldırı oldu. Namaz sırasında camiye gelen bir yerleşimci silahla ateş açarak 29 kişiyi şehit etti ve 125 kişiyi yaraladı. Katliamdan sonra cami 9 ay boyunca tadilat gerekçesiyle kapalı kaldı. Açıldığında ise işgalci rejim caminin üçte ikisini havra yapmış, cami olarak bıraktığı alana ise gözetleme kameraları koymuştu. Girişe ise manyetik kontrol cihazları yerleştirilmişti.

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