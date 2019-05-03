"Engellerimizin engelini kaldıramıyoruz ama sağlıklı bir bireyin yapabileceği her türlü faaliyeti yapabilmelerini sağlayabiliriz. Çünkü robotun lastikleri 40 ayrı noktadan güç alarak hareket ediyor ve 4 farklı güç seçeneği var, her yöne dönebiliyor. Bir insan nasıl ki istediği zaman istediği yöne dönüp hareket edebiliyorsa robotumuz da engellinin bir tek hareketiyle 360 derecelik manevra kabiliyetiyle istediği noktaya dönebilir."

İlhan, projenin desteklenmesi halinde, 6 ayda engellilerin kullanabiliceği şekilde seri üretime geçebileceklerini kaydetti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü ise projeyi engelli öğrencilerin okullarda daha rahat edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini anlattı.

- "Farkı tekerlek yapısı"

Kendileri için önemli olanın tekerlek tasarımı olduğunu dile getiren Özsüllü, "Tekerlek yapısı biraz farklı ve üzerinde röleler bulunuyor ki bunlarla hareketi daha kolay sağlıyoruz. Kontrolünün ise el hareketiyle yapılmasının daha kolay olacağını düşündük. Bunu da eldivenin üzerine yaptığımız devrelerle sağladık. Ele giyilen eldivenin üzerinde bir ivme sensörü var. Bu sensör elimizin hangi durumda olduğu tespit ederek, kablosuz haberleşme aracılığıyla robota iletiyor. Bu sayede komutları algılayan robot, istenilen yöne hareket etmeye başlıyor." diye konuştu.

