Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde STEM Merkezi öğretmenleri tarafından el hareketiyle kontrol edilebilen mini robot araç tasarlandı.
Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kodlama kursunda görevli STEM öğretmenleri Sertaç İlhan ve Barış Mustafa Özsüllü, basit el hareketiyle kontrol edilebilen robot geliştirdi.
Eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan robot, el hareketleriyle ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor.
Mini robot aracın bazı parçalarını kendi imkanlarıyla üreten öğretmenler, patent alınması durumunda geliri engelli derneklerine bağışlamayı düşünüyor.
STEM Merkezi Müdürü Sertaç İlhan, gazetecilere, engelli bireyler için 360 derece manevra kabiliyeti olan ve elle kontrol edilebilen robot tasarladıklarını söyledi.
Robotun geliştirilerek tekerlekli sandalye gibi kullanılabileceğini dile getiren İlhan, şunları anlattı:
"Engellerimizin engelini kaldıramıyoruz ama sağlıklı bir bireyin yapabileceği her türlü faaliyeti yapabilmelerini sağlayabiliriz. Çünkü robotun lastikleri 40 ayrı noktadan güç alarak hareket ediyor ve 4 farklı güç seçeneği var, her yöne dönebiliyor. Bir insan nasıl ki istediği zaman istediği yöne dönüp hareket edebiliyorsa robotumuz da engellinin bir tek hareketiyle 360 derecelik manevra kabiliyetiyle istediği noktaya dönebilir."
İlhan, projenin desteklenmesi halinde, 6 ayda engellilerin kullanabiliceği şekilde seri üretime geçebileceklerini kaydetti.
Bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü ise projeyi engelli öğrencilerin okullarda daha rahat edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini anlattı.
- "Farkı tekerlek yapısı"
Kendileri için önemli olanın tekerlek tasarımı olduğunu dile getiren Özsüllü, "Tekerlek yapısı biraz farklı ve üzerinde röleler bulunuyor ki bunlarla hareketi daha kolay sağlıyoruz. Kontrolünün ise el hareketiyle yapılmasının daha kolay olacağını düşündük. Bunu da eldivenin üzerine yaptığımız devrelerle sağladık. Ele giyilen eldivenin üzerinde bir ivme sensörü var. Bu sensör elimizin hangi durumda olduğu tespit ederek, kablosuz haberleşme aracılığıyla robota iletiyor. Bu sayede komutları algılayan robot, istenilen yöne hareket etmeye başlıyor." diye konuştu.
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