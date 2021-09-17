El Hol Kampından 324 Suriyeli Serbest Bırakıldı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yetkililer, IŞİD militanlarının aileleri de dahil olmak üzere binlerce insanı barındıran El Hol kampından 324 Suriye uyrukluyu serbest bıraktı.

Yerel yetkililer, serbest bırakılan Suriyeliler’in Çarşamba günü El Hol kampından ayrıldığını belirterek, çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.

El Hol kampı yetkilisi Münir Muhammed, "92 ailelik bu kişilerin serbest bırakılması kararı, belgelerini ve kimliklerini doğruladıktan sonra alındı" dedi.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Muhammed salıverilenlerin, 2019 Mart ayında IŞİD'in sözde hilafetini ortadan kaldıran ABD öncülüğündeki operasyondan bu yana kamptan ayrılan 18’inci Suriye uyruklu grup olduğunu söyledi.

Suriye'de IŞİD’e karşı savaşta ABD'nin önemli bir ortağı olan Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2019'da terör örgütünün Suriye'deki son kalesini ele geçirdiğinde binlerce IŞİD militanı ve ailelerini gözaltına almıştı.

Kamp yetkililerine göre, 22 bini Suriye uyruklu olmak üzere El Hol'da halen yaşayan yaklaşık 62 bin kişi var. Kampta yaşayanların yaklaşık 30 bini Iraklı mülteciler.

Muhammed, şimdiye kadar 1600 Suriyeli ailenin kamptan ayrılmasına izin verildiğini söyledi; kaç kişinin serbest bırakıldığını ise açıklamadı. Mayıs ayında 95 Iraklı aile kamptan serbest bırakıldı ve ülkelerine geri gönderildi.

Merkezi Washington’da bulunan Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü'nün kıdemli analisti Rasha Al Aqeedi, SDG yöneticilerinin Suriye'deki IŞİD saldırılarının arttığına dair son açıklamaları ve El Hol kampındakilerin çoğunluğunun örgüt destekçisi ya da en azından sempatizanı olduğu dikkate alındığında, bu haftaki salıvermelerin zamanlamasının ilginç olduğunu söyledi.

VOA’e konuşan Aqeedi, "Bu Suriyeliler için ne kadar inceleme yapıldığı belli değil, ancak bizim bilmediğimiz bir anlaşma yoksa SDG liderlerinden Kürt olmayanlara yönelik bir iyi niyet jesti gibi görünüyor" dedi.

Yerel yetkililer, El Hol'ün nüfusunun azaltılmasının, kampta yaşanan şiddeti azaltmaya yardımcı olacağından umutlu olduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler, bu yıl El Hol'da en az 70 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Kürt Kızılayı, bu hafta kamp içinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen ayrı saldırılarda, 18 ve 23 yaşlarındaki iki Iraklı kadın mültecinin öldürüldüğünü bildirdi.

SDG, IŞİD'in kampta şiddetten sorumlu üyeleri olduğunu, bu kişilerin Suriye'nin doğusunda halen faaliyette olan örgüt militanlarıyla koordineli hareket ettiğini söylüyor.

SDG güçleri, ABD liderliğindeki küresel koalisyonun yardımıyla, Çarşamba günü doğudaki Deyrizor ilinde bir IŞİD liderini tutukladı. Militanın, operasyonları finanse etmekten ve örgüte adam toplamaktan sorumlu olduğu bildirildi.

