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El-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle Suçladı

28.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

El-Kaide liderleri Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünden ülkenin şu an görevde olan hükümet yetkililerini sorumlu tuttu. Grup ayrıca Mısır halkına Cumhurbaşkanı Abdülfetah el Sisi’ye karşı ayaklanma çağrısı yaptı

El-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle Suçladı

El-Kaide liderleri Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünden ülkenin şu an görevde olan hükümet yetkililerini sorumlu tuttu. Grup ayrıca Mısır halkına Cumhurbaşkanı Abdülfetah el Sisi’ye karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

Terör örgütü El-Kaide’ye bağlı Eş-Şebab grubu Perşembe günü bir açıklama yayınlayarak, Haziran ayının başında mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümünden Sisi’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Ülkede demokratik yolla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak anılan Müslüman Kardeşler üyesi Mursi, altı yıl önce ordunun müdahalesiyle görevinden alınmasından vefatına kadar geçen süre boyunca cezaevindeydi.

Mursi’nin darbeyle görevinden alınmasının ardından cumhurbaşkanı olan ve hala Mısır’daki iktidarını sürdüren Cumhurbaşkanı Sisi’ye bir diğer sert eleştiri de geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Erdoğan Mursi’nin ölümünün şüpheli olduğunu savunuyor.

İnsan hakları savunucularıysa Mursi’nin cezaevinde tutuklu olduğu süre zarfında sağlık hizmetine erişiminin sağlanmadığını, bunun hak ihlali olduğunu vurguluyor.

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