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El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak yaptığı operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si  "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak yaptığı operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
İstanbul merkezli operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemleri sonrası şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20'si hakkında ise adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN, TÜFEK, PARA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda, terör örgütleriyle bağlantılı ve çatışma bölgesinde bulunduğu belirlenen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrak olarak kullandığı bez parçaları ele geçirilmişti.

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