El-Kaide üyesi Samsun'da yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - AFGANİSTAN'da terör örgütü El-Kaide üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen Muhammet A.B.(31) Samsun'da yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'da terör örgütü El-Kaide adına faaliyet gösterdiği belirlenen Muhammet A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen şüphelinin Samsun'da olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Terör Polisi, Özel Harekat Polisi desteğiyle Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü El-Kaide üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Muhammet A.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammet A.B.'nin, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da yargılandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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