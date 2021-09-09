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"El Kaide ve IŞİD Afganistan'da Yeniden Yapılanabilir"

09.09.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, El Kaide terör örgütünün Afganistan’da yeniden yapılanmasının mümkün olduğunu söyledi. Austin, ABD’nin bunun olması durumunda müdahale edeceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, El Kaide terör örgütünün Afganistan’da yeniden yapılanmasının mümkün olduğunu söyledi. Austin, El Kaide ve IŞİD benzeri örgütlerin yönetim boşluklarından yararlanmasının doğal bir durum olduğunu ABD’nin bunun olması durumunda müdahale edeceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Austin, Kuveyt ziyareti sırasında gazetecilere Afganistan’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Austin “Uluslararası kamuoyu Afganistan’da neler olduğunu izliyor. El Kaide ya da IŞİD’in yeniden bu ülkede yapılanıp yapılanamayacağını takip ediyor. Bu gruplar, Afganistan’da Somali’de ya da yönetim zaafiyeti olan herhangi bir yerde her zaman yeniden yapılanmaya çalışırlar. Bu örgütlerin doğasında bu var” dedi.

Austin, Taleban yönetimini uyararak bunun olmasına izin verilmemesini söylediklerini de dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı her ne kadar Afganistan’da ABD askeri birlikleri kalmamış olsa da ülkesinin hava gözlem imkanlarıyla bu örgütlerin yapılanmasını yakında takip edebileceğini dile getirdi. Austin, buna dair bir işaret görüldüğünde ABD’nin bölgedeki üslerde konuşlu hava gücüyle operasyon düzenleyebileceğinin de sinyalini verdi.

ABD ve Taleban arasında Şubat 2020’de varılan anlaşmaya göre, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesine karşılık olarak Taleban’ın ülkede El Kaide ve benzeri terör örgütlerinin yapılanmasına izin vermemesi gerekiyor.

Afganistan’dan tahliye operasyonu sonrası bölge ülkelerine ziyaret düzenleyen ABD Savunma Bakanı Austin’in bugün son durak olan Suudi Arabistan’a geçmesi bekleniyordu ancak bu ziyaret son dakikada ertelendi. Ziyaretin Suudi Arabistan yönetiminden gelen talep üzerine ertelendiği açıklanırken detay paylaşılmadı.

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