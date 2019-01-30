El Kaide’den gözaltına alınan şahıs serbest

Samsun’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat polisi destekli düzenlediği operasyonda terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’da terör örgütü El Kaide içinde yer aldığı, Suriye’den Türkiye’ye kaçak yolla giriş yaptığı iddia edilen ve El Kaide ile ilgili Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenilen M.A.B.’nin (31) Samsun’da olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bu sabah M.A.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.A.B., TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Konya Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdiği öğrenilen M.A.B. serbest bırakıldı.

